„Sběrný dvůr dokonce musel být před několika dny již v poledne z kapacitních důvodů uzavřen. Ačkoliv den předtím byl kompletně vyvezen a uklizen, občané ho během chvíle znovu přeplnili odpady všeho druhu. Například šestitunový kontejner na dřevo byl naplněn za pouhou hodinu,“ informovalo město na svém webu.

Úřad vidí hned několik příčin. Jednou z nich je nouzový stav a omezení pohybu, kvůli kterému se mnoho lidí pustilo do důkladného úklidu bytů, domů a zahrad. „K tomu již poněkolikáté začala hořet skládka SONO u Siřejovic, kam odpady vozíme. Museli jsme si pomoci skladováním ve velkoobjemových kontejnerech v areálu technických služeb města a po dohodě s firmou FCC BEC odvážet odpady do větších vzdáleností, do Ústí nad Labem či Prahy,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Pavel Gryndler.

V Litoměřicích přetékají i kontejnery. Úředníci vytipovali asi tři desítky lokalit, kde je situace nejhorší. Vyšší počet svozů bude znamenat i vyšší náklady, zhruba o jeden milion korun. Za odpady město Litoměřice již nyní vydá každoročně ze svého rozpočtu 15 milionů korun. Z toho necelé tři miliony korun jsou pak městu vráceny od obalové společnosti EKO-KOM za odpad vytříděný občany.

Anketa Deníku: Češi v pohybu

Kvůli mezinárodní situaci letošní prázdniny strávíme převážně v Česku. Deník se rozhodl zjistit, jak chcete letošní dovolenou strávit právě vy a vaši blízcí. Do speciální ankety se zapojily již stovky čtenářů. Zúčastněte se také a pomozte nám zjistit, jak bude léto v Česku vypadat. Stačí do 20. května 2020 vyplnit anonymní formulář, který najdete na adrese www.cesivpohybu.cz.