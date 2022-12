„První musí vyjet do terénu všechny naše vozy a pokud je situace stále komplikovaná, je na dispečerovi, aby zhodnotil možnosti dalšího postupu,“ vysvětlil vedoucí výroby litoměřického provozu SÚS Vlastimil Filous.

"Radličkáře" má SÚS na Litoměřicku nasmlouvané tři. Spolupráce s nimi podle Filouse probíhá naprosto bezproblémově. Jedním z nich je Václav Káně, který sice během přicházející zimy ještě nevyjel, ale čeká to každým dnem.

Jmelí zdražilo, na Vánoce si ho ale sami nasbírat nemůžete

„Základem spolupráce je dohoda s dispečerem, který může zavolat naprosto kdykoli. A já musím na svůj okruh do hodiny vyjet,“ vysvětlil Káně s odkazem na to, že podle předpovědi už dokáže odhadnout, zda může být povolán.

Jeho úkolem je udržet sjízdný přidělený úsek. „V mém případě to znamená, že musí projet ranní školní autobus, takže v případě nutnosti se prohrnuje v hluboké noci,“ popsal Káně. Díky němu se i přes noční sněžení dostanou do školy i do práce lidé z Brníkova, Ječovic nebo Podbradce.

"Radličkářem" je už osm let. Podle něj se to pro peníze dělat nedá. Nasmlouvaná hodinová mzda pokryje náklady a přinese mírný zisk. „Ve hře je čas a fakt, že musím být v pohotovosti a střízlivý bez ohledu na to, že mám třeba oslavu v rodině,“ řekl nejen za sebe, ale i další kolegy.

Cesty na Litoměřicku

Zdroj: Deník/Topi PigulaPodle Českého statistického úřadu bylo k 1. lednu 2022 na území Ústeckého kraje 4 243 kilometrů silnic a dálnic. „Nejdelší silniční a dálniční sítí disponovali v okresech Litoměřice a Louny (964 resp. 939 km). Nejvyšší podíl silnic III. třídy se na celkové délce silnic a dálnic regionu vyskytoval v okrese Litoměřice (67,8 %),“ napsali statistici na svých stránkách, přičemž upřesnili i počet mostů, kterých je na Litoměřicku 240. Na mostech vzniká námraza rychleji a dochází k mnohem nebezpečnějším situacím.