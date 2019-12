Pomoci dětem z litoměřického Klokánku se rozhodli bojovníci z oddílu Krav Maga Roudnice nad Labem. Uspořádají benefiční seminář, na který zvou i širokou veřejnost.

Seminář bojovníků z roudnického oddílu Krav Maga v prosinci roku 2018. | Foto: Deník / Martin Krch

Seminář pod vedením instruktorů Michala Doležala a Miroslava Fialy se uskuteční v sobotu 7. prosince od 14 do 16 hodin v budově Gymnázia Roudnice nad Labem. „Nápad vznikl velmi spontánně. Vánoce jsou obdobím, kdy by si lidé měli pomáhat, a pomoci jsme chtěli i my. Letos jsme se rozhodli, že pomůžeme dětem z litoměřického Klokánku,“ vysvětluje Michal Doležal. Benefiční akci pořádal roudnický oddíl i loni, a to pro postiženého šestiletého Kamila. „Kamila jsme nalezli přes nadaci Život dětem, je také z Roudnice,“ dodává Doležal.