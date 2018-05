Odborníci radí: Hospodařte s dešťovou vodou

Litoměřicko - Česko zažívá nejsušší jaro za posledních 50 let. Odborníci i úřady upozorňují na nutnost šetřit s pitnou vodou a nabádají k využívání vody srážkové.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Štěrba

„Voda z přívalových dešťů se jen těžko vsákne do vyschlé půdy. Odteče do kanalizace, následně do řeky, a tím z území našeho státu, což je velká chyba,“ upozornila Miroslava Jirků, referentka státní správy vodního hospodářství z odboru životního prostředí Městského úřadu Litoměřice. Dále dodává, že dešťové srážky je třeba zasakovat v místě, kde dopadly a vracet do přirozeného koloběhu vody. Lidé by měli lépe hospodařit s dešťovou vodou a využívat ji na svých pozemcích. Dešťová voda do kanalizace nepatří.

Řešením situace jsou například nádrže a jímky na shromažďování srážkové vody. Město Litoměřice vyzývá k šetření s pitnou vodou a k využívání vody srážkové a jde zároveň příkladem. Na pozemku úřadu v Pekařské ulici právě probíhá realizace instalace nádrže na dešťovou vodu, která bude sloužit ke splachování.

Majitelé rodinných a bytových domů mohou využít programu Děšťovka, který spustilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Podporuje tři základní systémy – nádrž na srážkovou vodu na zalévání zahrady, nádrž na srážkovou vodu k zalévání i splachování v domácnosti a systém na recyklaci odpadní vody z domácnosti. Příjem žádostí o dotace z druhého kola programu Dešťovka stále probíhá. Více informací naleznete na https://www.dotacedestovka.cz/.