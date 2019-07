Lidé odbočující na komunikaci III. třídy na Ploskovice se vystavují reálnému nebezpečí, že do nich zezadu narazí jiné vozidlo. Odbočující totiž není z vrcholu silnice vidět.

Podle vedení obcí nejbližších problematickému místu je věc řešitelná jen rozšířením silnice a vybudováním levého odbočovacího pruhu. Sebelepší značení nepomáhá. Policie s tím souzní, věc ale vázne na neakčnosti Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které dopravní tah spravuje.

Problém palčivě vnímá starostka Ploskovic Věra Petrů. „V červnu tam došlo opět k havárii dvou aut. Není to v letošním roce autohavárie jediná,“ připomíná. Obec už od roku 2009 usiluje o vybudování odbočovacího pruhu. ŘSD ale i po posledním jednání v březnu tohoto roku jen upravilo komunikaci vodorovným značením.

„Jak je vidět, toto nestačí. Obec zajistila pro vybudování odbočovacího pruhu pozemek a provedla úpravu územního plánu, a to není zadarmo. Přesto ŘSD nekoná. Kolik lidí se zde musí těžce zranit nebo zemřít, aby došlo k realizaci?“ ptá se starostka.

Podle ŘSD se nejedná o úsek vyhodnocený dopravní policií a dopravními experty jako bezprostředně rizikové místo. „Dle šetření policie byla na místě nehod příčinou nepozornost řidičů, eventuálně nepřiměřená rychlost. Nyní stavební změny neplánujeme, v úvahu může přicházet například zvýraznění nebo doplnění dopravního značení,“ říká mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Nepozornost se krutě vymstí

Petrů s tím nesouhlasí. „Neodpovídá to skutečnosti. Jakékoli značení nezabírá. Nepozorní řidiči jsou všude, ale tady tvrdě narazí,“ konstatuje starostka. Podle ní policie ani nemá úplný přehled, kolik nehod se na kritickém místě stane. Kolikrát tu totiž do sebe auta jen „ťuknou“ a řidiči se dohodnou, že muže zákona k nehodě nezavolají.

Deník oslovil i samotnou policii. Ta se prý k dané lokalitě vyjadřuje opakovaně na pravidelných koordinačních schůzkách se subjekty, jež mají správu a údržbu tohoto rizikového místa na starosti. „Policie opakovaně doporučovala zřízení levého odbočovacího pruhu, nicméně rozhodnutí o stavu zmiňovaného místa náleží jiným subjektům,“ uvádí mluvčí policie Petra Trypesová.

To, že je místo problematické, potvrzuje i starostka nedalekých Trnovan Martina Čechová, která ho dobře zná. „Do Ploskovic často jezdím na tamní úřad. Nemyslím si, že jsou nehody způsobeny nepozorností řidičů,“ tvrdí. Připomíná, že před lety se tu stala i smrtelná nehoda, kdy cyklistu srazil nákladní vůz. „Kromě toho zpomaluje odbočující dopravu, což by asi na komunikaci první třídy být nemělo,“ přemýšlí Čechová.

„O problému se ví a řeší se minimálně osm let, co jsem v úřadu, ale přístup ŘSD k němu je laxní. S ředitelstvím už několik let řešíme podobný problém na úseku komunikace I/15 probíhajícím obcí Trnovany a bohužel se stejným výsledkem. ŘSD problém neřeší,“ zlobí starostku.