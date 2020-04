Od dnešního dne, pátku 17. dubna, funguje v litoměřické nemocnici odběrové místo pro pacienty s podezřením na onemocnění Covid-19. Předseda představenstva nemocnice Radek Lončák informoval, že odběrové místo je určené jen pro případy indikované krajskou hygienickou stanicí. „Jiní pacienti nemohou být k odběrům přijati, a to z kapacitních důvodů,“ upozornil Lončák.

Ředitelka Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem Lenka Šimůnková vysvětlila, že hygienici budou pacienty do litoměřické nemocnice k odběrům posílat prostřednictvím elektronické žádanky. „Pokud se nám ozvou lidé, kteří mají příznaky onemocnění Covid-19, vypíšeme jim elektronickou žádanku. Stejně tak je budeme vypisovat na žádost praktických lékařů, na které se pacienti s obtížemi obrátili,“ popsala Lenka Šimůnková. Tak se předejde tomu, aby na odběry chodili lidé, kteří žádné příznaky nemají a chtějí se testovat jen pro jistotu. Vzorky výtěru jednotlivých pacientů budou následně odeslány do jedné ze dvou nasmlouvaných laboratoří. Po jejich vyhodnocení pak výsledky oznámí nemocnice nebo hygienici.

„Odběrové místo se nachází ve vyhrazených prostorách hlavního vstupu, tedy pavilonu A, a to se zajištěním epidemiologických opatření pro veřejnost. Provozní doba bude ve všední dny od 10 do 12 hodin,“ doplnila mluvčí litoměřické nemocnice Naděžda Křečková a připomněla, že nemocnice už před tímto opatřením zajišťovala ve spolupráci s krajskou hygienou několik alternativ zajištění odběrů, a to ve stanovených místech, zařízeních sociální péče či vlastním sociálním prostředí imobilních pacientů a podobně.

„Dále se aktivně zaměřujeme na příbuzné a blízké našich zaměstnanců, kde provádíme kontrolní stěry buď v jejich vlastním sociálním prostředí, nebo ve vyhrazených prostorách nemocnice,“ řekl Radek Lončák. Vzhledem k tomu, že Litoměřicko má v rámci Ústeckého kraje nejvyšší počet lidí pozitivně testovaných na Covid-19, plánuje tu stát ve spolupráci se zdravotníky plošné testování několika tisíc dobrovolníků. Začít by se mělo příští týden.

Informace o tom, jak budou lidé k testování vybíráni a jakým způsobem bude probíhat, nejsou zatím k dispozici. Podrobnosti k plošnému testování nezná ani ředitelka krajské hygieny.

„Plošné testy budou prováděny ke zjištění přítomnosti protilátek v těle. Cílem je zjistit, kolik lidí onemocnění prodělalo bez jakýchkoli příznaků,“ poznamenala Lenka Šimůnková.

Počet lidí s koronavirovým onemocněním je na Litoměřicku nyní okolo dvou set. Asi 70 případů souvisí s výskytem nákazy v litoměřickém Domově U Trati. Čtyři senioři z domova, kteří byli v souvislosti s onemocněním hospitalizováni v ústecké Masarykově nemocnici, zemřeli. Jednalo se o dva muže a dvě ženy.