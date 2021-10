O 86 % vyšší šanci, že se vyhnou těžkému průběhu covidu a případně pobytu na jednotce intenzivní péče, mají podle odborníků senioři, kteří jsou očkovaní, ve srovnání s těmi, kteří vakcínu nemají. V regionu si přitom pro očkování nepřišlo zhruba 40 tisíc lidí nad 60 let, téměř 20 % seniorů v Ústeckém kraji nemá vakcínu proti koronaviru.

V Ústeckém kraji, podle dat, která má Deník k dispozici, alespoň zahájilo očkování 65,2 % lidí z populace nad 16 let. „Bylo by lepší, aby proočkovanost byla ještě vyšší,“ přeje si krajská hygienička Lenka Šimůnková. Z celkem 677 tisíc obyvatel kraje nad 16 let pro vakcínu proti koronaviru zatím nevyrazilo zhruba 236 tisíc lidí.

Proočkovanost se v regionu výrazně liší podle lokalit. Více lidí má vakcínu ve větších sídlech, ale také tam, kde od začátku běžela osvěta a byli aktivní. Naopak nejnižší čísla jsou v obcích, z kterých to lidé do očkovacích center mají dále, a také ve vyloučených lokalitách.

Přes 80 % vakcinovaných obyvatel ve věku nad 16 let mají například v Rochově na Litoměřicku, v Chrabercích a Lišťanech na Lounsku. Těsně pod 80 % hranicí jsou ve Velkém Březně a Zubrnicích na Ústecku, či v Jenčicích na Litoměřicku. Vůbec nejvyšší proočkovanost je v Loučné pod Klínovcem, vakcínu tam má už 89,2 % obyvatel nad 16 let. „Snažili jsme se být od začátku očkování aktivní a máme zodpovědné obyvatele,“ myslí si starostka Loučné pod Klínovcem Jana Müllerová. „Od začátku jsme aktivně oslovovali občany, že je možnost se očkovat v Kadani. Pro starší obyvatele, kteří se tam neměli jak dostat, jsme organizovali svozy. Snažili jsme se dělat osvětu, informovat lidi, nabídnout jim možnosti, kde to jde,“ nabízí recept starostka horského městečka Müllerová.

Na druhé straně žebříčku jsou často obce a městečka, odkud to mají lidé do míst, kde se očkuje, dále. „Nevíme, čím to je. Ale možná tím, že jsme v horách, dál od očkovacích míst. Také jsme tu díky odlehlosti neměli tolik nakažených a lidé se možná méně bojí,“ uvádí starosta Výsluní na Chomutovsku Ladislav Kareš. Ve Výsluní na Chomutovsku pro vakcínu vyrazilo jen 42,6 % lidí nad 16 let, ve Staňkovicích na Litoměřicku 38,7 %. Daleko od vakcinačních center je také Lobendava v okrese Děčín, tam alespoň zahájilo očkování 46,4 % obyvatel.

Menší proočkovanost je také ve vyloučených lokalitách. „Nízká proočkovanost je u nás podle mého způsobena také složením obyvatelstva,“ myslí si Josef Karas, obrnický místostarosta. V Obrnicích pro vakcínu vyrazilo 43,6 % lidí. Nižší počet očkovaných je například také v Heřmanově na Děčínsku (48,1 %), Velemyšlevsi (46,3 %) a Zálužicích (44,4 %) na Lounsku, či v Hrobčicích na Teplicku (48,4 %). Obce chtějí dál na zvýšení čísel spolupracovat s krajem, využívají také služeb očkobusu.

Pokud se podíváme na věkové skupiny, vůbec nejméně je vakcinovaných v rozmezí 16–29 let. Očkování proti koronaviru má v této skupině v Ústeckém kraji 48 % obyvatel. „Doporučujeme očkování i mladým. Bohužel, i mladý člověk může mít vážný průběh. A navíc tím chrání nejen sebe, ale i své rodiče a prarodiče,“ nabádá mladé k očkování krajská hygienička Šimůnková.

Podle odborníků je mnoho neočkovaných mezi seniory. Téměř 20 %. Podle dat alespoň zahájilo v kraji vakcinaci 81,1 % z 210 tisíc lidí nad 60 let. Očkovaných v této věkové skupině není 39 761 obyvatel. „Věřte očkování! Očkování je jediná cesta z této krize. Účinnost vakcín je fantastická, mají úžasné výsledky. Je to naše naděje,“ říká k vakcinaci primář ústeckého infekčního oddělení Pavel Dlouhý.