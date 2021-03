V Ústeckém kraji žije přibližně 29 tisíc lidí starších 80 let. Jen ale přibližně třetina z nich dostala podle dat ministerstva zdravotnictví alespoň jednu dávku očkování proti covidu, přesně 10 645. Na druhou dávku jich dosáhlo 2 311. „Nejvíce nás trápí nedostatek očkovacích látek, kterých dostává Ústecký kraj dlouhodobě nejméně. V pobytových službách, kde žije přibližně 10 500 klientů, je očkována přibližně polovina jejich obyvatel,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu Petra Lafková. Mezi klienty byl zájem o očkování přibližně osmdesátiprocentní, mezi zaměstnanci se pohybuje mezi 40 a 50 procenty.

Skutečný počet očkovaných seniorů ale může být vyšší, než jaký uvádí ministerstvo zdravotnictví. Někdy se totiž stane, že nejsou všichni očkovaní lidé zaneseni do zdravotnických registrů, ze kterých resort vychází. „S panem premiérem komunikuji často. Dodávky se v poslední době zvýšily, ale pokud lidé čekají ve frontě, je jich pořád málo. Navíc se ten špatný začátek nyní těžko dohání,“ reagoval hejtman Jan Schiller (ANO).

Vadí mu, že systém nyní začal před seniory upřednostňovat pedagogy a další zaměstnance školy. „To je pro mne nepochopitelné, jestliže nyní budou nejméně tři týdny zavřené školy,“ dodal hejtman.

Podle lídra nejsilnější opoziční strany v krajském zastupitelstvu Filipa Ušáka (STAN) je vina malého počtu očkovaných částečně i na vedení kraje. „Myslím si, že pan hejtman málo tlačí na pilu, obzvlášť s ohledem na to, že je ze stejného hnutí jako pan premiér,“ uvedl Ušák. Pro opozici je problémem vakcinační strategie to, že téměř vůbec neočkují praktičtí lékaři. Podle Ušáka jsou za tím finanční zájmy Krajské zdravotní, která dominuje očkování v regionu. „Zájem kraje jako jediného akcionáře by neměl být jen finanční, ale to, aby co nejvíce obyvatel kraje bylo co nejrychleji proočkováno,“ dodal opoziční zastupitel.

Zvýšené tempo očkování

K plné proočkovanosti domovů by se podle náměstkyně děčínského primátora Anny Lehké měli dostat v Děčíně do konce tohoto víkendu. „Je to pro nás světlo na konci tunelu. Očkovaní by také měli být všichni senioři, kteří se registrovali prostřednictvím magistrátu,“ uvedla Lehká. Zvýšené tempo je vidět také ve statistikách, jen ve čtvrtek v děčínské nemocnici očkovali více než 80 lidí starších 80 let.

Z nich žije ve městě více než 3000 seniorů, očkování alespoň první dávkou má ale jen zlomek z nich. Podle dat ministerstva zdravotnictví dala děčínská nemocnice k 4. březnu první vakcínu jen 315 lidem v této věkové kategorii. Zájemci o očkování z Děčína ale mohli využít služeb v jiných městech, například v Ústí nad Labem nebo v České Lípě.

Na očkování lidí žijících v domovech se podílí mobilní očkovací týmy a v menší míře praktici. Očkování ale provází kromě velkého nedostatku vakcín ještě těžkosti s administrativou. „U klientů, kteří mají omezení k právním úkonům, musíme shánět písemný souhlas opatrovníka s očkováním. Kromě příbuzných takovými opatrovníky bývají velmi často obce,“ popsala Lafková.

Ústecký kraj má nejnižší počet vykázaných očkování na počet obyvatel nejen mezi seniory, ale i ve všech ostatních věkových kategoriích. Podle dat ministerstva zdravotnictví doposud dostalo obě dávky pouze 10 135 lidí, což je přibližně 1,25 procenta obyvatel. Alespoň jednu dávku dostalo 25 832 lidí, celkem tak bylo v Ústeckém kraji od 27. prosince vyočkováno 35 967 dávek. Pro srovnání, poloviční Karlovarský kraj aplikoval doposud 19 630 vakcín. (sv)