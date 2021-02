Podle vakcinologů má očkování ochránit nejen je, ale kvůli snížené možnosti šíření také jejich svěřence. Proto jsou pečovatelé, sociální pracovníci, terapeuti a další lidé v domovech pro seniory jednou z prioritních skupin při očkování proti koronaviru. V Ústeckém kraji vakcinace zaměstnanců zařízení probíhá, zájem se hodně různí, část personálu se očkovat nechce.

Očkování personálu v pobytových zařízeních pro seniory v Ústeckém kraji odstartovalo v závěru ledna, v únoru pokračuje. Domovy se očkují postupně. „Zaměstnanců v seniorských domovech byla prozatím naočkována zhruba čtvrtina a u některých došlo již i k naočkování druhou dávkou. Tato zařízení vždy očkujeme jako celky, a to s ohledem na co největší efektivitu, a také bezpečnost obyvatel,“ uvedla Dana Vaculíková, hlavní hygienička Krajské zdravotní.

Někde ještě nezačali

Koordinátoři očkování se snaží, aby vakcinace postupovala co nejrychleji. Tempo je ale výrazně závislé na dostupnosti vakcín a těch není stále dostatek. Někde ještě ani nezačali.

Zájem o vakcínu proti covidu-19 se v regionu mezi sociálními pracovníky hodně liší. Poměrně vysoká čísla mají například v Domově pro seniory Písečná v Chomutově. První dávku tam postupně zaměstnanci dostávají právě v těchto dnech. „Naočkováno budeme mít 80 % zaměstnanců,“ říká Alena Tölgová, ředitelka Sociálních služeb Chomutov. Přes 80 % tam je první dávkou naočkovaných také klientů.

Mnohem menší poptávku mezi personálem hlásí z děčínského domova. Tam na vakcíny zatím stále čekají. „Zatím neočkujeme ani zaměstnance, ani klienty. Čeká se na vakcíny. Zájem mezi personálem je podle našich průzkumů zhruba 40 %,“ uvedla Lenka Plicková, ředitelka Centra sociálních služeb v Děčíně. „Uvidíme, jestli se čísla ještě nezvednou, třeba se časem ještě někdo rozhodne. Lepší by samozřejmě bylo více očkovaných. Část zaměstnanců má ale z očkování obavy, bojí se, nevěří mu. Informovali jsme je, osvětu jsme dělali. Je to dobrovolné, uvidíme,“ dodala Plicková.

Čísla se mohou časem podle šéfů zařízení zvednout ve všech domovech, někteří lidé se možná rozhodnou dodatečně, zatím také v domovech nebyli očkováni ti, kteří nedávno koronavirus prodělali a mají ještě protilátky.

První dávku dostávali zaměstnanci i klienti také v Domově pro seniory Bukov v Ústí nad Labem. „Zájem mezi klienty byl zhruba 90 %, mezi zaměstnanci zhruba 45 %,“ uvedla Věra Vonková, ředitelka domova.

„Jistě by bylo lepší, kdyby očkovaných bylo více. Část zaměstnanců ale očkování nevěří, nic s tím neuděláme. Dávali jsme jim informace, snažili přesvědčit argumenty, ale někteří odmítají. Ale je to samozřejmě dobrovolné,“ pokračuje šéfka zařízení na Bukově.

Podle některých ředitelů domovů se při nízké proočkovanosti může stát, že v případě nákazy nebo kontaktu s nakaženým budou muset v budoucnu neočkovaní do karantény, pečovatelé pak mohou někde chybět. „Ano, to může nastat, že pak bude lidí málo,“ potvrdila Věra Vonková.

„Může to být problém. Když pak půjdou do karantény, nebudu je mít kým nahradit,“ říká také Lenka Raadová, ředitelka Městské správy sociálních služeb v Kadani. Tam má část personálu už i druhou dávku, klientů tam mají alespoň první dávkou naočkovaných už 92 %. „Zájem mezi zaměstnanci je zhruba 60 %. Mohlo by to být podle mého více, bohužel ale část lidí nechce. Informujeme, vysvětlujeme, děláme osvětu, někteří ale nechtějí,“ říká Raadová.

Část ředitelů ale čísla kolem 60 % za problémové nepovažuje. Hlavní je podle nich co nejvíce proočkovat klienty, a to se daří. A také podle nich odborníci avizovali, že zhruba takový je cíl proočkování v populaci.

„Zatím jsme u nás dostávali první dávku. Klientů máme naočkovaných téměř sto procent, chtěli vlastně všichni. To je to hlavní. Mezi zaměstnanci je zájem zhruba 60 %. Pár lidí ještě ale nemohlo, bylo brzy po prodělání koronaviru, ještě jich pár bude. Komplikace to zatím žádná není, není to podle mého tak nízké číslo. Samozřejmě by asi bylo lepší více, ale je to každého rozhodnutí,“ hodnotí Petr Antoni, šéf žateckého domova. „Jsme poměrně spokojeni. Pročkováno máme první dávkou 83 % klientů a 73 % zaměstnanců. Jsou myslím poměrně zodpovědní, problém v tom nevidím,“ uvedl také Vladimír Vopelka, ředitel litvínovského domova.

Vakcinace ještě vůbec nezačala v Domově pro seniory v Podbořanech. „Zatím neočkujeme, čekáme na vakcíny. Zájem mají asi dvě třetiny klientů a více než polovina zaměstnanců,“ informoval Kamil Hajný, ředitel podbořanského zařízení. V Lounech mají za sebou první dávku. „Klientů i zaměstnanců se nechalo očkovat zhruba dvě třetiny,“ uvedla Jana Černá, ředitelka Domova pro seniory U Pramene Louny.

Domovy i přes probíhající očkování zatím neplánují uvolňovat přísná hygienická opatření. Zatím probíhají pouze individuální terapie, případně v malinkých skupinkách, které se nemíchají. „Zatím se nic nemění. Situace mimo domov není dobrá. Ani v domově uvnitř zatím neplánujeme žádné větší aktivity, o tom můžeme začít uvažovat nejdříve po druhé dávce. Zatím děláme jen individuálně nebo jen malé aktivity po skupinkách,“ uvedl Petr Antoni z Domova pro seniory v Žatci. „Čekáme na druhou dávku, až poté mohou začít nějaké aktivity. Doufáme v to, už je to dlouhé. Zatím jen individuálně nebo v mikroskupinách,“ potvrdila Lenka Raadová z kadaňského domova pro seniory.