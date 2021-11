Nadávky a nedočkaví pacienti. I to je realita v litoměřickém očkovacím centru

Jsem tu z donucení. Je to vaše vina, že se musím očkovat. Píchněte mi, co chcete, stejně tomu nevěřím. I to jsou věty, které denně slýchají zdravotníci v očkovacím centru litoměřické nemocnice. Někteří lidé, kteří si sem chodí pro vakcínu proti covidu, se navíc podle hlavní sestry Nemocnice Litoměřice Lenky Kalábové chovají vůči zdravotnickému personálu často nevybíravě. Neobvyklé nejsou verbální útoky a nadávky.

Fronta lidí v očkovacím centru litoměřické nemocnice čekajících ve čtvrtek 18. listopadu na vakcínu proti covidu před 16 hodinou rychle ubývala. | Foto: Deník/Michaela Rozsypalová

Očkovací centrum v Litoměřicích funguje pro registrované zájemce o vakcínu od pondělí do pátku, vždy od 15 do 20 hodin. Zdravotníci jsou schopni tu naočkovat až čtyři sta lidí denně. „Zájem zatím není tak velký jako na jaře, kdy se začalo masivně očkovat. Lidé si chodí jak pro třetí dávky, i pro první,“ poznamenala Kalábová k otázce, zda se zvýšil zájem o očkování. A to v souvislosti s od pondělí platným vládním nařízením, o kterém se už několik dní spekulovalo, kdy se neočkovaným uzavírají možnosti zajít do restaurace, kina nebo na hromadné akce, protože antigenní ani PCR testy již k prokázání bezinfekčnosti stačit nebudou. Ačkoli se zájemci o očkování předem registrují na určité datum a čas, není podle Kalábové výjimkou, že pacienti, kteří jsou do litoměřického centra objednaní například na 17 hodinu a později, přijdou už o dvě hodiny dřív. „V centru se proto po 15 hodině tvoří fronty a může to působit dojmem, že nestíháme. Ale není to tak. Máme pacienty rozvržené podle registru na určitý čas, a pokud většina z nich přijde výrazně dříve, nemůžeme je odbavit všechny najednou,“ vysvětlila Kalábová. Další velkou zátěží pro personál litoměřického očkovacího centra, které dopoledne funguje jako odběrové, jsou také stovky telefonátů a e-mailů denně, kdy si už objednaní lidé přejí z různých důvodů změnit termín registrace. „V případě, že člověk opravdu z vážných, například zdravotních důvodů nemůže přijít, je to pochopitelné. Máme tu ale spousty požadavků, kdy lidé termíny mění kvůli banalitám, jako třeba schůzce s přáteli v restauraci,“ popisuje hlavní sestra s tím, že e-maily musí zdravotnice vyřizovat večer po službě, protože během pracovní doby na ně zkrátka nemají čas. Kromě očkování v nemocnici vyráží mobilní tým zdravotníků také do terénu. Na žádost vedení obce tak tým vyrazí například do Čížkovic. V příštím týdnu pak bude očkovat seniory v litoměřickém Domově u trati. Provozní doba očkovacího centra v litoměřické nemocnici:

Pondělí až pátek 15.00 - 20.00 hodin (poslední registrace 19.15 hod.), o víkendech očkování neprobíhá.

Očkování dětí 12-15 let probíhá pouze pondělky a čtvrtky 14.00 - 19.30 hod. (poslední registrace 18.45 hod.)

Očkování probíhá v budově litoměřické nemocnice v pavilonu A pouze pro předem registrované

pro aplikaci 3., takzvané posilovací dávky očkování (po uplynutí 6 měsíců od data ukončení předešlého očkování) je nutná nová registrace v centrálním rezervačním systému na webových stránkách ZDE. Registraci je možné provést i telefonicky prostřednictvím asistenční linky 1221. S přibývajícím počtem nakažených koronavirem se navíc i v litoměřické nemocnici plní místa na covidových odděleních. „Na jednom z covidových oddělení máme dvacet lůžek, v současné době jsou kompletně plná. Na dalším oddělení aplikujeme monokulární protilátky, denně deseti až patnácti pacientům. Dále máme triážní oddělení, kde pacienti čekají, zda se u nich covid potvrdí,“ popsala Kalábová s tím, že pečují i o pacienty s covidem, kteří jsou napojení na vysokoprůtokovou nosní oxygenoterapii. Pacienty, jejichž stav vyžaduje napojení na umělou plicní ventilaci, převážejí z Litoměřic zatím do jiných nemocnic Krajské zdravotní. Tento stav se ale podle hlavní sestry už zřejmě v příštím týdnu změní a na péči o tyto pacienty se už nemocnice připravuje. Za úterý 16. listopadu, kdy za celou Českou republiku přibylo rekordních 22 479 nově nakažených, to za Ústecký kraj bylo 1 000 nových případů, z toho na Litoměřicku 152. Za sváteční středu 17. listopadu pak přibylo v Ústeckém kraji 725 nově nakažených, na Litoměřicku 134. Za posledních osm dní zemřelo v litoměřickém okrese 8 lidí s koronavirem.