Nejmenší děti od 5 do 11 let budou očkovat proti koronaviru jen jejich lékaři. Takový byl původní plán Ústeckého kraje. Jenže zájem rodičů předčil očekávání, a tak i když vakcinace ještě ani pořádně nezačala, přišla změna. Malé děti budou naočkují ve třech nemocnicích v regionu.

„Z důvodu velké poptávky po očkování mladších dětí jsme jej umožnili i v některých stávajících očkovacích centrech,“ vysvětlil náhlou změnu strategie krajský koordinátor očkování Petr Severa.

Kvůli psychice dětí, známějšímu a přívětivějšímu prostředí, si přesto Severa myslí, že očkování nejmenších je vhodnější u jejich pediatrů. „S ohledem na dětský očkovací kalendář a specifika očkování dětí se přesto domníváme, že zejména malé děti by měli očkovat především jejich dětští praktičtí lékaři v rámci standardní preventivní péče. U dětí navíc hraje velkou roli i psychika, a pokud některé mají strach ze zdravotnických pracovníků, je očkování ve známém a klidném prostředí ordinace jejich dětského lékaře vhodnější než v očkovacím centru nemocnice,“ pokračoval Severa. Děti se budou očkovat ve špitálech v Kadani, Ústí a Rumburku.

Registrace pro očkování dětí od 5 do 11 let je u nás možná od 13. prosince, samotné očkování odstartovalo u některých dětských lékařů 21. prosince.

„Očkujeme v naší ordinaci i děti od pěti let. Zájemci jsou, prosím kontaktujte nás a my vás budeme zpětně kontaktovat s termínem,“ žádá rodiče například žatecká pediatrička Petra Bedenková. Děti starší 12 let již ve své ordinaci očkuje.

V nemocnicích se začne o něco později. Nejdříve začnou v kadaňské nemocnici, a to 22. prosince, vakcinovat se bude na dětské poliklinice. V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem začnou 27. prosince na infekčním oddělení a v Rumburku v prostorách bývalé interní ambulance 31. prosince.

„Děti mladší 12 let budou dostávat dětskou verzi vakcíny Comirnaty od výrobce Pfizer/BioNTech. Oproti vakcíně pro dospělé se jedná o třetinovou dávku. Podává se rovněž ve dvou dávkách s odstupem tří týdnů,“ vysvětlila hlavní hygienička Krajské zdravotní Dana Vaculíková.

Kolik se do očkování zapojí praktických lékařů pro děti a dorost zatím není zřejmé. Až to bude jasnější, chce kraj zveřejnit na svých stránkách seznam lékařů, kteří budou vakcinovat. Kraj také vyzval pediatry, aby se zapojili v co největším počtu, dětští lékaři si budou vakcíny objednávat přímo u distributora. A co mají dělat rodiče, jejichž lékař vakcinovat nebude? Mohou se dohodnout s jiným pediatrem nebo mohou využít právě očkovacích center.

Pohled na dětské vakcíny je ve společnosti podobný, jako v případě očkování dospělých. Ve většině rodiče, kteří s očkováním neměli problém, uvažují a souhlasí i s očkováním svých dětí. A naopak, odpůrci vakcinace nechtějí očkovat ani své děti. „Nemyslím si, že by to bylo nebezpečné, máme spoustu jiných očkování a nic nám to nedělá,“ nechala se slyšet například Simona Málková. Syna Matěje má již k očkování zaregistrovaného.

Ale dětské vakcíny mají také velkou řadu odpůrců. „Ani za nic. Je to nevyzkoušené a jak je vidět, ani to moc nechrání. Děti to procházejí lehce, tak proč do nich budeme cpát další vakcíny,“ ptá se například Zora Svobodová, matka dvou malých dětí.

Účinné, bezpečné, schválené

Česká republika má momentálně objednáno přes 300 tisíc dávek vakcíny od společností Pfizer a BioNTech pro nejmenší děti. „Očkování je účinné, bezpečné, schválené. Doporučujeme ho,“ vybízí k vakcinaci primář infekčního oddělení ústecké nemocnice Pavel Dlouhý.

„Ve většině případů má sice koronavirus u dětí lehký průběh, komplikovaných případů je relativně málo, ale už i u nás v republice jsou stovky případů postcovidového syndromu u dětí. A právě děti od 5 do 12 let jím trpí nejčastěji,“ uvedl Dlouhý.

Podle vakcinologů je očkování pro děti bezpečné, vedlejší účinky mohou prý být podobné jako u dospělých. Děti ale obecně snášejí vakcinaci lépe. Kdyby údajně bylo jakékoli podezření, že látka není bezpečná, úřady by ji podle vakcinologů neschválily. „Je podle mého důležité, že díky vakcinaci budou moci děti chodit normálně do školy, bez přestávek, udrží je v docházce, nebudou muset do karantény,“ pokračoval primář infekčního oddělení.

Odborníci připomínají, že se očkováním ochrání nejen děti, ale také další lidé například v jejich rodinách. „Riziko přenosu mezi dvěma očkovanými je výrazně nižší. Je jednoznačně prokázané, že nakažlivost je u očkovaných nižší,“ dodal Pavel Dlouhý.

Kde budou očkovat děti od 5 do 11 let



Kadaň

(od 22. 12.)

Nemocnice Kadaň, Dětská poliklinika, 2. patro, zadní vchod, Golovinova 1983, Kadaň

Po–Pá 13.30–14.30 hodin



Ústí n. L.

(od 27. 12.)

Masarykova nemocnice, Infekční oddělení, budova I, Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem

Po 7.00–19.00 hodin (polední pauza 12.30–13.00, poslední očkování v 18.15)



Rumburk

(od 31. 12.)

Nemocnice Rumburk, areál Podhájí, v prostorách bývalé interní ambulance, Lesní 1062/26, Rumburk

Pá 8.00–12.00 hodin