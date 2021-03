Seniory a další své klienty začnou očkovat ti, kteří je dobře znají. Také v Ústeckém kraji totiž odstartuje očkování u praktiků, i když zatím jen u malé části. Další ordinace, které se chtějí zapojit, si na vakcínu ještě počkají, stále jí není dost.

„Budeme v příštích dnech distribuovat 2 600 dávek vakcín praktickým lékařům. Už jsou připojeni do systému, mohou začít očkovat,“ uvedl ústecký hejtman Jan Schiller.

Praktici mohli podle vlády očkovat už od 1. března, v některých regionech i začali. V Ústeckém kraji ale dosud nevakcinovali, neměli totiž čím, všechny dodávky tu prozatím mířily do očkovacích center. Nyní jich začalo chodit o něco více, dostalo se tak poprvé i na ordinace. „Praktičtí lékaři by měli začít očkovat příští týden v pondělí,“ zmínil hejtman s tím, že počet vakcín pro praktiky by se měl postupně navyšovat.

Informaci potvrdil také krajský předseda Sdružení praktických lékařů Roman Houska. „První várku dostane 26 doktorů, každý 100 dávek,“ řekl mostecký lékař. „Pro další, kteří by také rádi už očkovali, zatím bohužel vakcíny nejsou, zatím jich je pořád málo, snad se to ale brzy zlepší,“ doufá.

Ústí nad Labem, Louny, Děčín, Litoměřice, Most, Chomutov, Teplice. Dostane se na každý okres, nejméně na tři lékaře v každém regionu. „Snažili jsme se vakcíny rozdělit spravedlivě do všech okresů napříč krajem,“ podotkl Houska s tím, že vybrány byly nejprve ty ordinace, které měly nejvíce lidí zaregistrovaných k očkování.

V ČR se zatím očkuje třemi různými vakcínami – Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Právě posledně jmenovanou mají mít k dispozici praktici. „AstraZeneca není tak náročná na skladování a převoz, takže je pro očkování v ordinacích praktických lékařů vhodná,“ vysvětlil krajský koordinátor očkování Aleš Chodacki.

Krajský úřad do budoucna počítá s větším zapojením praktiků, což potvrdil i hejtman Schiller, vakcín pro jejich klienty by mělo být postupně více a čísla se zvyšovat. „Do budoucna vítáme zapojení praktiků do očkovacího procesu přímo v jejich ordinacích,“ prohlásil Chodacki.

V Ústeckém kraji je zhruba 350 praktických lékařů. Do očkování se chce zapojit velká většina z nich, v ordinacích jsou na to nachystaní. „Z členů našeho sdružení praktických lékařů v kraji je připravena očkovat naprostá většina. Praktici očkovat chtějí, problém je s nedostatkem vakcín,“ vysvětlil mostecký lékař Houska. Když se podle něj zapojí kolem tří stovek lékařů a každý denně naočkuje například deset lidí, mohou praktici každý den přispívat do statistik třemi tisíci naočkovaných v regionu. Praktičtí lékaři mohou očkovat i lidi mladší 70 let, podmínkou ale je, že musí být chronicky nemocní nebo je lékař vyhodnotí jako rizikové.

Marně prozatím na vakcínu pro svou ordinaci čeká také žatecký lékař Ondřej Vít. „Zatím žádnou nemáme. Je to škoda, snad se to co nejdříve rozjede,“ řekl. Každý den odpovídá na desítky telefonických dotazů, kdy začne s očkováním.

Kdyby prý dostal dostatek dávek, jsou společně se dvěma dalšími kolegy a sestřičkami z ordinací ve stejném domě schopni přes víkend naočkovat 500 až 600 lidí. „Rád se zapojím, chci očkovat. Jsme na to připravení. Ale zatím čekáme, nemáme to hlavní, a to jsou vakcíny,“ dodal Vít.

Ústecký kraj dlouhodobě žádá více dávek. Prozatím bylo v kraji od začátku roku vyočkováno 50 932 dávek, po druhém očkování je k 10. březnu 11 399 lidí. Očkují se lidé nad 70 let, obyvatelé a personál domovů pro seniory, zdravotníci, složky integrovaného záchranného systému a začíná se s vakcinací vybraných učitelů. V celé ČR je vyočkováno k 10. březnu 948 tisíc dávek, dokončené očkování druhou dávkou má 279 tisíc lidí.