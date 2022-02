Změna reaguje na aktuální zájem veřejnosti o očkování. Od posledního únorového dne budou moci registrovaní zájemci o vakcínu přijít vždy v pondělí od 14 do 20 hodin. Přičemž čas bude vyhrazen od 14 do 16 hodin pro děti ve věku 5 do 11 let, od 15.30 až 19 hodin pro děti ve věku 12 až 15 let od a 17 do 20 hodin pro dospělé. Pátky od 15 do 20 hodin budou vyhrazeny starším 16 let pro všechny dávky a všechny dostupné očkovací látky.