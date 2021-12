Krajská zdravotní, pod kterou spadá i nemocnice v Litoměřicích, informovala, že během vánočních svátků a na začátku nového roku budou mít očkovací centra omezenou provozní dobu.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Singr

Očkování proti onemocnění covid-19 nebude v litoměřické nemocnici probíhat od čtvrtka 23. do neděle 26. prosince. Očkovací centrum bude uzavřeno také v pátek 31. prosince a v sobotu 1. ledna. Standardní provozní doba je tu od pátku do pondělí vždy od 15 do 20 hodin.