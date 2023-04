/FOTO, VIDEO/ Na Zahradě Čech se nyní pije pivo nejrůznějších českých i světových značek. Část z nich v pátek a sobotu 22. dubna během Mezinárodního pivního festivalu budou moci ochutnat návštěvníci, další piva v těchto dnech degustují znalci. Ti rozhodují o umístění značek v mezinárodně uznávané soutěži.

Degustátoři ochutnávají v Litoměřicích piva českých i světových značek | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Profesionální degustace na výstavišti probíhají od úterý. „Za včerejší den jsme vyhodnotili 11 kategorií. Dnes máme na programu dalších osm a takto budeme pokračovat i ve čtvrtek,“ řekl Deníku ve středu prezident festivalu Alois Srb. V pátek se bude koštovat v soutěži o světový cider a světovou pivní pečeť. Každý den bude na Zahradě Čech zhruba sto degustátorů, kteří se i během dne různě střídají. Celkový počet hodnotitelů bude za celou dobu asi 850.

Řada degustátorů je z domácích pivovarů. Včetně sládkové plzeňského pivovaru Proud Lenky Strakové. Ta reportérovi vysvětlila, že vzorky různých pivních stylů hodnotí vždy nejméně deset lidí u jednoho stolu a dělá se pořadový test. „Stanoví se pořadí vzorků od nejlepšího po nejhorší a tato pořadí se sčítají. A kdo dosáhne nejlepšího umístění, postupuje do dalšího kola, až zbyde těch posledních osm vzorků, z nichž se vybírá absolutní vítěz,“ popsala Straková.

Na Zahradě Čech poteče pivo proudem. Degustátoři ochutnají přes tisíc vzorků

I když se laikovi nabízí představa, že degustátoři budou po jednom dni hodnocení piva kulantně řečeno společensky unavení, není tomu tak. Za den totiž vcelku vypiji v průměru jen asi jen dvě velká piva. „Vzorky jsou relativně malé. A je důležité vzorek zhodnotit podle aroma a potom lehce ochutnat. Takže ten vypitý objem není tak velký,“ potvrdila zkušená sládková od Plzně, která hodnotila piva během festivalu i dříve, když probíhal v Českých Budějovicích.

Degustátoři celkem ochutnají přes tisíc vzorků různých piv z celého světa. Původně se jich přihlásilo kolem dvanácti set. Ale ne všechna zatím na akci dorazila.

„Vzorky z Ukrajiny zůstaly na hranicích s Polskem. Mrzí nás to, ty pivovary na to byly připravené a chtěly se tady prezentovat. Souvisí to se zákony, které byly vyhlášeny kvůli válce na hraničních přechodech, kde je omezen pohyb obyvatel i materiálu,“ vysvětlil svízelnou situaci Srb.

Ukrajinská piva měla být z podniků v Dnipru, v Charkově a Kyjevě. Zatím do Litoměřic nepřijela ani piva z Chile, kterých bylo přihlášeno poměrně hodně. Organizátoři momentálně ani nevědí, kde velká chilská zásilka přesně je.