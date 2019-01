Litoměřice /FOTOGALERIE/ - Dvacítka ochránců zvířat protestovala před sobotním představením cirkusu Jo-Joo v areálu bývalých kasáren u výstaviště proti týrání zvířat v těchto zařízeních. Většinou šlo o mladé ženy.

„Nesouhlasíme s vězněním zvířat v klecích. Považujeme cirkus za otrockou práci. Taková zábava patřila do středověku. V dnešní době nemá mít podobné využívání zvířat ve společnosti místo,“ vysvětlila postoj ochránců jejich mluvčí Lucie Oravcová. Shromáždění a protest organizoval Spolek na ochranu zvířat Litoměřicko (SOZLit).

Mezi ochránce, kteří rozdávali lidem mířícím na představení letáčky s osvětou o týrání zvířat, vyrazil chvíli po půl třetí odpoledne principál cirkusu Jaromír Joo na procházku s tygrem. „Nezapomeňte ho pořádně střískat,“ křikly k němu ochránkyně. Principál, k němuž se přidali i někteří zaměstnanci cirkusu a návštěvníci, jim odvětil několika nevybíravými větami. „Je to největší kapacita přes zvířata v republice,“ poznamenal k ochráncům jeden návštěvník mířící na představení. „Radí se s ním i zoologové. Je to největší chovatel tygrů v republice. Pracuje na jejich záchraně. Vůbec nevíte, co říkáte.“

Obě dvě skupinky si chvíli vyměňovaly ostrá slova i vulgární posunky, řídce i výzvy k fyzické konfrontaci. Zpovzdálí situaci kontrolovaly hlídky městské i státní policie. Principál po chvíli schoval tygra a sednul si do pokladny za mikrofon. V jarmarečně laděném proslovu vyzdvihnul svůj cirkus a děkoval ochráncům za skvělou reklamu.

„Podobní takzvaní ochránci před naším cirkusem protestují tak dvakrát, třikrát za sezonu. Je to pár lidí a k nám přijde kolem tisíce návštěvníků. V tom je velký rozdíl,“ řekl Joo Deníku, když ho navštívil v pátek. „Skuteční ochránci nás spíš obdivují. Podle nich jsme bílá vrána mezi cirkusy. Zvířata cvičím jenom trpělivostí a láskou. Tolik zvířat, kterých jsem odrodil, se jen tak nevidí.“

Láska nebo byznys

„Ano, odrodil je,“ připustila Oravcová. „Ale jen proto, že je potřebuje pro byznys.“ Jinou ochránkyni přivedla na shromáždění videa o tom, jak se cvičí v cirkusu zvířata. „Píchají do nich bodáky, svážou jim nohy, natahují je jak na skřipci a tak dál,“ řekla s tím, že cirkus jí není proti mysli, ale bez cvičených divokých zvířat.

Ochránci zvířat se po začátku představení ve tři hodiny pokojně rozešli. Někteří z nich protestovali v Litoměřicích i loni proti cirkusu Arlet.