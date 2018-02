Ochránci zvířat bojují proti usmrcování koček

Litoměřice - Litoměřičtí ochránci zvířat upozorňují na nutnost kastrace.

Výřez z plakátu iniciativy Kastruj.cz, která se snaží zabránit usmrcování nechtěných koťat.Foto: archiv Kastruj.cz

Krev koťat máte na svých rukou, hlásá leták propagující kastraci koček. Pohled na koťátko spící v krvavé lidské dlani nechá málokoho klidným. Nápis „Právě pomalu umírá kotě“ na monitoru počítače pak už dorazí každého, kdo webovou adresu z letáku naťuká do vyhledávače.



Takový způsob upozornění na nutnost kastrace zvolila kampaň Kastruj.cz. Podle litoměřického Spolku na ochranu zvířat (SOZ), který se do kampaně aktivně zapojil šířením informačních letáků, je to jediná cesta, jak veřejnost zaujmout. Počty koček, které majitelé utopí či jinak zabijí, jsou i v dnešní době stále vysoké.



„Lidé se s tím moc nechlubí, ale děje se to stále a víme o tom. Bohužel se to nedá prakticky dosvědčit,“ říká předsedkyně spolku Lucie Oravcová.

„Snažíme se reagovat tak, že lidem nabídneme kastraci zdarma a ti většinou souhlasí,“ doplňuje Oravcová. Zároveň dodává, že řada lidí dnes považuje usmrcení kotěte za humánnější řešení než kastraci. Tu totiž řada majitelů označuje krokem proti přírodě.

U zvěrolékařů na Litoměřicku stojí kastrace kolem tisícovky. „Nekastrovaná kočka zvládne i tři vrhy za rok a může přivést na svět až dvacet koťat,“ říká veterinářka Pavla Košťálová.



Problém vzniká nejčastěji u sociálně slabších lidí a na vesnicích, kde se kočky nekontrolovatelně množí a kastrace je pro majitele neznámým pojmem nebo odstrašující investicí.



„Majitelé zpravidla vidí krátkozrace jen vysokou částku, ale neuvědomí si, že ta kočka žije dvacet let a investice je to minimální,“ říká předsedkyně spolku, který v době největšího náporu zvířat pečoval i o více než dvě desítky koček.

Spolek vlastní útulek nemá a o nalezené kočky pečují dobrovolníci do té doby, než naleznou nový domov. Možnosti, kam kotě dočasně umístit, jsou ovšem omezené.



„Dobrovolníků není mnoho, většinou se jedná o lidi z řad našich známých. Vyjma lépe finančně zajištěných dočasných chovatelů od nás dobrovolníci dostávají krmivo, stelivo a neplatí veterináře,“ vysvětluje Lucie Oravcová. Náklady na tyto služby spolek pokrývá z peněžních a hmotných darů.



Před několika měsíci SOZ podnikl i protestní akci proti týrání zvířat. Představení cirkusu Arlet v Litoměřicích tehdy provázely protesty ochránců doprovázené slovními potyčkami s návštěvníky šapitó. Návštěvníků cirkusu nebylo ke spokojenosti protestujících ochránců mnoho.