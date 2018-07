Ochrana před špatnou vodou? Opalovací krém nebo sprcha

Ústecký kraj - Tropická vedra přímo vyzývají obyvatele Ústeckého kraje k vodním radovánkám. Díky kontrolám krajské hygienické stanice (KHS) mají návštěvníci koupališť jasný přehled o tom, kde je voda ke koupání vhodná a kde nikoli.

Koupání, ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Červencová měření například ukázala, že rybník v Chabařovicích na Ústecku je plný sinic a voda neodpovídá hygienickým požadavkům. Denně přitom chodí na zdejší koupaliště až 150 návštěvníků. „Nejsou přítoky, voda klesá a její kvalita je špatná. Lidi prskají, že vybíráme 20 korun za špinavou vodu. My jim vysvětlujeme, že nás to mrzí, areál však nese i provozní náklady,“ říká provozovatel Jiří Záhořík s tím, že koupaliště čeká ještě na výsledky posledních kontrol. „Podle nich se domluvíme, jak postupovat dál. Zavřít to nemůžeme, rybník je volně přístupný, protože uvnitř areálu je restaurace, která je v provozu,“ dodává Záhořík.

Kvalitu vody si můžete zkontrolovat na webu khsusti.cz.

Mnohem hůř je na tom jezero Chmelař na Litoměřicku, kde hygienici vyhlásili i zákaz koupání. Plochu mají ve správě Úštěcké komunální služby spadající pod město. „Nevybíráme vstupné, cedule s informací, že voda není vhodná ke koupání, tam jsou,“ připomíná starosta Úštěku Pavel Kundrát. Přesto se lidé podle jeho slov koupání nevyhýbají. „Máme nové sociální zařízení, čtyři venkovní sprchy s pitnou vodou a uvnitř sedm sprch pro chlapy a sedm pro ženy. Když se lidé po vykoupání umyjí, nemají se čeho bát,“ doplňuje Kundrát s tím, že do budoucna čeká areál odkanalizování.

Ředitelka KHS Lenka Šimůnková podotýká, že sinice jsou toxické nejen na kůži. „Při požití u malých dětí mohou otrávit trávicí systém a způsobit nevolnost, zvracení, průjem, bolesti hlavy nebo dokonce poškodit játra,“ podotýká Šimůnková.

Odběry vzorků z vod se pak podle ní dělají pravidelně ve spolupráci se zdravotním ústavem. „Třeba Kamencové jezero je velmi čisté, tam se neodebírá každý týden. Naopak v místech, kde začnou stoupat limity, probíhají odběry častěji,“ upřesňuje Lenka Šimůnková.

Z hlediska vody zkoumá KHS její bakteriální znečištění, průhlednost, přítomnost fekálií, ale i výskyt řas či drobných živočichů. Vyrážka po koupání totiž nemusí být vždy jen od sinic. „Kde jsou na vodní ploše ptáci, vyskytují se i paraziti. Ti mohou lidem zalézat do pokožky, kde umřou, čímž vznikne asi na týden svědivá nepříjemná vyrážka kvůli cerkáriím. Stačí se ale před vstupem do takové vody dobře namazat krémem, kterým paraziti neproniknou,“ dodala ředitelka.

Jednou z nejlepších vod se pyšní právě Kamencové jezero na Chomutovsku. „Ještě než začala sezona, pozvali jsme si potápěče, kteří nám vodu vyčistili. Areál je pověstný svou čistotou. Průměrná denní návštěvnost přes týden je kolem 1600 lidí, přes víkend se šplhá až ke dvěma tisícům,“ podotýká vedoucí Kamencového jezera Hana Šťastná.