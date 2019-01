Ploskovice, Liběšice, Vlastislav – Až k soudu má zamířit kauza s údajně neprávem čerpanými dotacemi na odstranění škod po povodni. Protikorupční policie po více jak dvou letech uzavřela vyšetřování rozsáhlé kauzy, ve které figuruje až 12 lidí.

Podle informací Deníku už na jaře 2011 bylo zahájeno stíhání i tří starostek z Litoměřicka. Věru Petrů z Ploskovic, Alenu Knobovou z Liběšic a Marii Kubíkovou z Vlastislavi spojuje čerpání dotací pro své obce z fondu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou spravované ministerstvem pro místní rozvoj.



„Vyšetřování jsme uzavřeli a případ předali Krajskému státnímu zastupitelství v Ústí nad Labem s návrhem na obžalobu," sdělil Deníku mluvčí protikorupční policie Jaroslav Ibehej.



Kauza starostek vznikla v roce 2009, kdy obce měly postihnout přívalové deště. Starostové podle policie v žádostech o dotace nepravdivě tvrdili, že obecní majetek byl z 80 až 90 procent zničen přívalovými dešti. Tvrzení dokládali posudky, průvodními a technickými zprávami a dalšími dokumenty. Rozsah a cenu zakázek prý navíc výrazně nadhodnocovali.





„Neobohatila jsem se a vinna se necítím. Budu se samozřejmě bránit," reagovala ploskovická starostka Věra Petrů. Redakce se pokusila zkontaktovat i s Alenou Knobovou z Liběšic. Ta měla však vypnutý telefon. Telefonicky se spojit nepodařilo ani s Marií Kubíkovou z Vlastislavi.



„Nemyslím, že bychom měli co do činění s nějakým organizovaným gangem, ti starostové se nejspíš navzájem dokonce ani neznali," řekl vloni k případu Roman Skřepek z protikorupční policie. Podle ní spíše šlo o to, že starostové se nechali přemluvit Vlastimilem Houskou, který za firmu ISA – Inženýrská stavební agentura pomáhal se získáváním dotací a pořádáním výběrových řízení na zhotovitele staveb.

Na konci února byl odsouzen starosta Huntířova na Děčínsku za podobný případ, ve kterém figurují i tři starostky z Litoměřicka. Ústecký krajský soud Josefu Zárubovi udělil dvouletou podmínku za to, že obec Huntířov dostala v roce 2007 neprávem 5,5 milionu korun na odstraňování povodňových škod. Starosta se dříve hájil tím, že jednal v dobrém úmyslu. Soud uznal, že Záruba nemohl být mozkem té akce. Před tím, než byl starostou, byl na úřadu práce a má podle své výpovědi jen základní vzdělání.



Policie vloni rovněž zabavila Vlastimilu Houskovi a dalším lidem majetek v milionech korun jako jsou nemovitosti, auta a také hotovost. Podle policie stíhaní vyčerpali celkem 29,5 milionu korun, dalších 45,5 milionu vyčerpat nestihli. V případě odsouzení jim hrozí až desetileté tresty.