Obžaloba zní: Utrápil kotě i bobra

Litoměřice - Preparátor je obžalován z použití nepovoleného jedu k trávení škodné. Hrubý měl být i k bobrovi.

Okresní soud v Litoměřicích, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Milovník fauny, nebo její travič a trapič? Před tuto otázku postavilo soud úterní líčení s M. F. Podle obžaloby měl v letech 2008 až 2014 spáchat zločin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, přečin týrání zvířat, zanedbat péči o zvíře a nedovoleně se ozbrojovat.



Dějištěm trávení a trápení škodné, ale i koťátka či bobra evropského měla být hlavně usedlost obžalovaného preparátora na Úštěcku s živými zvířaty, kam jezdí děti za přírodovědným poznáním. „Zvířata měl jen kvůli výdělku. Žádný vřelý vztah jsem u něj nezaznamenala,“ uvedla proti obžalovanému jedna ze svědkyň.

Ta s ním žila asi rok a půl a zaznamenala, že na škodnou líčí nástrahy s vysoce jedovatým karbofuranem, jehož užívání je už 10 let zakázáno. Volavky či kuny měl po jejich bolestivém úhynu preparovat a vystavovat, jednu ze strak poskytnout divadlu jako rekvizitu. Podle svědkyně také M. F. postřelil její hluché koťátko a nechal ho v bolestech pojít.

NAŠLI U NĚJ ZBRANĚ

Vyšetřování muže začalo po domovní prohlídce v červenci roku 2015. Policisté u něj kromě jedu zajistili i neregistrované zbraně.



Nejvíce pozornosti si u soudu vysloužil bobr, na jehož preparovaný exponát se chodí lidé dívat do chebského muzea. „Volal mi známý ochranář, že drží raněného bobra za ocas u Labe,“ líčil obžalovaný incident z roku 2014, který šetřila už Agentura ochrany přírody a krajiny i policie.

Podle svědkyně hned po kamarádově avízu zavolal do televize, že pro ni bude mít reportáž ze záchrany zvířete. Bobr však cestou do děčínské ZOO pošel. Obžaloba tvrdí, že to bylo kvůli nevyhovující schráně, kterou M. F. použil, a také kvůli způsobu zacházení se zraněným zvířetem.

Záznam, který pro něj svědkyně pořídila, v televizi neběžel. Naopak ho použila proti němu, když video předala policii. Předvolaní svědci z řad ochránců přírody a odborníků se však před soudem shodli na tom, že bobr byl v posledním tažení a pošel by i bez převozu. Obžalovaný prý činil v nejlepší vůli, co mohl.

„JE TO POMSTA“

„Celé to tady považuji za souhru nešťastných náhod a zkreslených faktů,“ zobecnil v úterý M. F. a naznačil, že obžalobu iniciovaly jeho bývalé přítelkyně i proto, aby jedna z nich získala další střelivo ve sporu o péči o syna. Podle něj je navíc hlavní svědkyně nedůvěryhodná, protože se léčila na psychiatrii.



Soud byl kvůli slyšení dalších svědků a předložení nových znaleckých posudků odročen.