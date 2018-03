Obyvatelé Počapel se dočkají kanalizace

Lidské zdroje - Lidské zdroje Personalista25 000 Kč

Personální referenti absolvent - personalista/ personalistka. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Zaměstnání na dobu: 1. 5. - 1.9. 2018 a 30.4. - 31.8. 2019., Kdo jsme? , Společnost Lovochemie, a.s., člen skupiny AGFORFERT, je největším výrobcem dusíkatých a vícesložkových hnojiv v České republice. Společnost je jedním z největších zaměstnavatelů v Ústeckém kraji s více než 100letou historií. Svým zaměstnancům poskytuje zázemí silné a stabilní společnosti, řadu firemních benefitů a možnosti osobního a profesního rozvoje. , Koho hledáme? , Aktivní studenty (5. ročníků) a čerstvé absolventy se zájmem o obor personalistiky., Co je pro nás důležité:, Komunikační schopnosti - práce s lidmi je na denním pořádku., Organizační schopnosti - připravujeme spoustu akcí, na kterých je potřeba máknout., Pokročilá práce s MS Excel a Powerpoint., Základní přehled o personalistice, zbytek Tě naučíme., Orientace v sociálních sítích - máme vlastní profily, které je potřeba spravovat., Loajalita, flexibilita, zájem o další rozvoj, sledování nových trendů., Co nabízíme?, Pracovní poměr na dobu určitou (12 měsíců), v případě oboustranné spokojenosti pokračování na dobu neurčitou, případně částečný úvazek než dokončíš školu., Zajímavé mzdové hodnocení., Odborný růst, možnost dalších rozvojových programů při pokračování v pracovním poměru., Získání praktických zkušeností v oboru, seznámení se s procesy v rámci firemního "kolečka"., Jazykové vzdělávání., Čerpání zaměstnaneckých benefitů a výhod., Zázemí stabilního zaměstnavatele v regionu Lovosicka a Litoměřicka., Místo výkonu práce: Lovosice., Pokud máš zájem, pošli nám následující: životopis (ČJ + AJ), motivační dopis a esej v rozsahu na 1 A4 na téma "Proč chci být personalista / personalistka"., Telefonní kontakt denně od 8.00 - 14.00 hod.. Pracoviště: Lovochemie, a.s., Terezínská, č.p. 57, 410 02 Lovosice 2. Informace: Libuše Tomanová, +420 416 562 220.