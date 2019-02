Litoměřice /FOTOGALERIE/ - Jedlík Kolda zvládl v neděli jako jediný z přihlášených dobrovolníků víkendový úkol litoměřické restaurace Pivovarský sál.

Ta vyhlásila v pátek víkendovou akci 1,5 kg steaku zdarma, ovšem pod jednou podmínkou – celý jej zkonzumuje jeden člověk, a to do hodiny. Přestože se o tento neuvěřitelný kousek pokusilo hned několik hladových borců, zdarma zůstal během víkendu jen jediný steak.

Ten spořádal v neděli po šestnácté hodině za neuvěřitelných 29 minut zdejší štamgast Jaromír Novák, přezdívaný Kolda. U jídla téměř nic nevypil a neváhal si pokrm dle své chuti přisolit. Až do posledního sousta nezaváhal.

„Naposledy jsem jedl ráno a šel jsem do toho s tím, že to sním. Zkusil jsem to dnes z hecu, poprvé. Myslím si, že když to člověk spořádá najednou a nepřestane, že se dá tato porce zvládnout a to se mi také osvědčilo,“ prozradil Kolda.

Přiznal, že se po této porci cítí skutečně plný, ale až mu slehne, má slíbené ještě tiramisu. Za svůj výkon sklidil v restauraci velký potlesk. „Nezvládl to zatím nikdo, největší jedlík u nás dosud spořádal 0,56 kg, což je něco přes třetinu,“ prozradil vedoucí restaurace Jaroslav Šedina.

K uspořádání soutěže jej prý inspirovaly akce ze zahraničí. „Kdo to nesnědl, steak si zaplatil. Bylo to myšleno tak, že se sešla parta kamarádů, jeden se pokusil a ostatní to pak společně dojedli. Najedli se všichni a vyšlo jim to nakonec ještě levněji. Ale Kolda, to je prostě bůh jídla,“ uznal jedlíkovo úsilí Jaroslav Šedina.