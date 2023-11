/FOTO/ Do severočeských přístavů na Labi dorazily v minulých dnech extrémně těžké nebo velmi rozměrné náklady. Jiné mohly konečně vyplout do zahraničí. Na dostatek vody musely čekat řadu měsíců.

Rekordní slévárenská kokila o hmotnosti 140 tun v Lovosicích | Foto: se svolením Ředitelství vodních cest ČR

Od července až do první poloviny listopadu čekal v přístavu Lovosice náklad 140 tun těžké slévárenské kokily, aby ji bylo možné lodí odvézt po Labi a dále soustavou německých kanálů a po Rýně do Rotterdamu. Cílovou destinací je Sheffield ve Velké Británii.

„Stejnou dobu čekal na překladišti v Týnci nad Labem náklad několika dílů kouřovodu o hmotnosti od 45 do 80 tun a výšce 5,5 metru. V pondělí 20. listopadu jej jeřáby naložily na loď, která s ním pluje do přístavu Hamburk a pak bude dopraven po moři do Egypta. V opačném směru byl z Hamburku dovezen obří lis, jehož díly se vykládaly v Děčíně a v Lovosicích. Zde byly některé kusy o hmotnosti 150 tun,“ vypočítal Jan Bukovský, mluvčí Ředitelství vodních cest ČR, organizace zajišťující rozvoj vodních cest.

Labská vodní cesta je podle mluvčího pro dopravu tohoto zboží nezastupitelná. Jiným způsobem ji není možné uskutečnit. K vysvobození extrémních nákladů uvězněných v přístavech pomohlo několik týdnů deštivého počasí. „Splavnost Labe od Ústí nad Labem do Německa je závislá výhradně na aktuálním průtoku v řece, na rozdíl od zbývajících 190 kilometrů, které jsou splavněné souvislou řadou 21 zdymadel a lodě zde plují celý rok,“ vysvětlil mluvčí Bukovský a upozornil, že další velké náklady dopravci a přístavy ještě připravují.

„Labská vodní cesta těmito uskutečněnými přepravami dokládá, že o vodní dopravu je zájem,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR.

Tento druh nákladů se pro své rozměry přepravuje po silnici jen velmi obtížně. Jsou při tom potřeba souběžná omezení dopravy a mimořádná opatření na plánované trase. „Po silnici nelze náklady dopravit přes pohraniční hory a dále přes Německo do námořních přístavů,“ upozornil Bukovský s tím, že oproti tomu pro vnitrozemskou loď se jedná o běžný náklad, který potřebuje jen jediné - právě dostatek vody na úseku Labe, kde nejsou zdymadla. V řadě případů ani loď nepotřebuje velký ponor. „Pokud by stál Plavební stupeň Děčín, byla by splavnost Labe dostatečná a náklady by nemusely čekat,“ dodal ředitel Lubomír Fojtů.

Čekání na vhodné období, kdy je dostatek vody pro přepravu nadrozměrných nákladů, není jen komplikací pro zákazníky, ale vede k vysokým dodatečným nákladům pro české výrobce a zákazníky. V konečném důsledku je tak zhoršena konkurenceschopnost průmyslu v České republice a jsou prodraženy dodávky do České republiky oproti podnikům v blízkosti moře s funkční vodní cestou.

Podle Ředitelství vodních cest ČR tak má omezená splavnost vodní cesty zprostředkovaně negativní dopady na hospodářství státu, podnikatelů a životní úroveň občanů.

Zdroj: Jan Štok