Litoměřice - Obrazovka o rozměrech bezmála 3 x 4 metry, která byla v minulém týdnu nezákonně instalována do městské památkové rezervace města Litoměřice, vyvolala silnou vlnu nevole obyvatel města.

VELKOPLOŠNÁ OBRAZOVKA byla v městské památkové rezervaci Litoměřic neoprávněně umístěna v minulém týdnu. Město zahájilo správní řízení s reklamní agenturou, jež obrazovku provozuje. Ta zatím kroky města ignoruje a dále vysílá. | Foto: Deník/Karel Pech

DISKUZI Z PRVNÍHO ČLÁNKU JSME VÁM PŘIPOJILI I K TOMUTO ČLÁNKU. PŘIDEJTE SVŮJ NáZOR! PRVNÍ ČLÁNEK O TABULI NAJDETE VPRAVO V SOUVISEJÍCÍCH ČLÁNCÍCH!

Do internetové diskuze litoměřického Deníku se dokonce zapojila i sama reklamní agentura, jež nepovolenou obrazovku provozuje. Slovy „budeme si dělat co se nám zlíbí a než dojde k odstranění, tak na tom ještě dost vyděláme, ať se vám to líbí, nebo ne,“ dala jasně najevo, jak se staví k dodržování zákonů i k občanům, na něž je její reklama namířena.

Památkáři: Je to neuvěřitelná drzost

Odbor památkové péče litoměřické radnice nyní bojuje za odstranění obrazovky. „Nepřipadá v úvahu, že by tam zůstala. Zahájili jsme správní řízení a okamžitě obeslali všechny známé účastníky. Ani jedna firma ale naši poštu nevyzvedla,“ popisuje odezvu města Jana Počíková z odboru památkové péče.

Umístění obrazovky je nezákonné, neboť významným způsobem zasahuje do památkové rezervace města a narušuje chráněný pohled na město. Firma ji sem nechala nainstalovat bez povolení.

Kromě toho, že je poutač umístěn v památkové zóně města a brání pohledu na kostel Zvěstování Panny Marie, je také na poměrně nebezpečný pro řidiče přijíždějící do Litoměřic po Tyršově mostě.

„Obrazovka je v místě, kde bychom s umístěním reklamy z hlediska bezpečnosti silničního provozu rozhodně nesouhlasili. Je to ale silnice první třídy, takže posouzení o umístění reklamy přísluší krajské dopravní policii,“ uvedl vedoucí dopravního inspektorátu v Litoměřicích Jaromír Galia.

„O žádné obrazovce nic nevím, ani kde byla umístěna a zda byla dopravní policií odsouhlasena,“ uvedl vedoucí dopravní policie severočeského kraje Jiří Ušák a odkázal nás na dopravního inženýra.

Toho se nám však, ani přes veškeré snahy a příslib, že bude v kanceláři, nepodařilo kontaktovat.

Zda dopravní policie velkoplošnou obrazovku povolila, není v tuto chvíli jasné. Provozovatel obrazovky, pražská reklamní agentura Wau Media, tvrdí, že ano. Jisté ale je, že probíhající projekce nenechá oči řidičů v klidu a v noci je výrazně oslňuje.

Pracovnice reklamní agentury Wau Media, která se odmítla představit, se nechtěla k věci povolení stavby vyjadřovat.

„Určitě žádný z vedoucích, nikdo nechce mluvit k této situaci. Bude mluvit pouze právník,“ odmítla dále rozebírat oprávnění k instalaci tabule.

Dále nám řekla, že agentura chtěla v Litoměřicích dát obrazovku i jinam, ale město bylo zásadně proti. Právní zástupce agentury Martin Šenkýř se velmi divil, že je s obrazovkou něco v nepořádku.

„Firma má podle smluvní dokumentace veškerá povolení. Zajišťoval to pro ni obchodní partner, který se k tomu smluvně zavázal. Toto je pro mě velké překvapení a budeme to muset zjistit,“ uvedl. Jméno onoho společníka říci odmítl.