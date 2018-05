OBRAZEM: Výstaviště v Litoměřicích přivítalo pejsky na mezinárodní soutěži

Informační technologie - Informační technologie Analytik 27 000 Kč

Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací Softwarový konzultant. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 27000 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: SAITECH s.r.o., hledá do svého týmu vhodného kandidáta na pracovní pozici "Softwarový konzultant" pro region Čechy , , Vaši pracovní náplní bude samostatná , Implementace a parametrizace aplikačního softwaru u našich zákazníků, odborná poradenská činnost, školení uživatelů a prezentace aplikačních modulů , , Požadujeme: Samostatnost, flexibilitu, min. SŠ vzdělání, orientaci v oblasti sw.platforem. Očekáváme dobré organizační a komunikační schopnosti, chuť pracovat a učit se novým věcem. Podmínkou je základní znalost IT technologií. , , Co Vám můžeme nabídnout ? , - stabilní profesní zázemí v moderní projektové firmě. Klademe důraz na Váš erudiční a osobní rozvoj, nezapomínáme také na dlouhodobou perspektivu a stabilitu zaměstnání v regionu. , Po úspěšném zapracování Vám nabídneme dynamický růst mzdy, samostatnou zodpovědnou pracovní pozici. Notebook, stravenky apod. považujeme za samozřejmost. , Po odpracovaném roce navíc máme pro Vás připravenou řadu zaměstnaneckých výhod : , •5 týdnů dovolené , •Hrazené sportovní aktivity v pracovní době , •Příspěvek na dovolenou , •Flexibilní pracovní dobu , •Komplexní benefitní program, , Kontaktní e-mail : p.kubů@saitech.cz. Pracoviště: Saitech s.r.o., Havlíčkova, č.p. 125, 411 55 Terezín. Informace: Pavlína Kubů, .