OBRAZEM: Volební urny už se rozjely na okrsky. Do voleb zbývají dva dny

Stavebnictví - Stavebnictví Betonáři, železobetonáři 15 000 Kč

Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: zabýváme se vyhotovením železobetonářských prvků ( prefabrikátů, vazníků, sloupů, stěn, svodidel, balkónů., , Náplň práce: železářské práce s armovacími kleštěmi, montování stavební výztuže do kostry jakéhokoliv prefabrikátu. Betonářské práce: uložení montované konstrukce do formy, montáž distančních prvků a následná betonáž a vibrace betonu., Základní kurz svařování vítán. 2 směnný provoz: , 6.00-14.30 hod, 14.00-22.00 hod., 2 směna v případě většího množství zakázek., Způsob prvního kontaktu:, -telefonicky Po-Pá od 10.00-16.00 hod., -e-mailem, -osobně pouze po telefonické domluvě.. Pracoviště: Soon after s.r.o., pracoviště štětí, Litoměřická, č.p. 723, 411 08 Štětí. Informace: Olha Shiposh, +420 739 783 737.