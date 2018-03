OBRAZEM: V Třebenicích měli tradiční masopust

Informační technologie - Informační technologie Specialista výpočetní35 000 Kč

Programátoři počítačových aplikací Programátor C# - vývojář. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 35000 kč, mzda max. 50000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: SAITECH s.r.o., přední IT dodavatel hledá do svého týmu vhodného kandidáta na pracovní pozici, "Programátor C# - vývojář“, , Vašim úkolem bude vývoj modulů aplikačního softwaru, návrhy zakázkových řešení, vývoj technologických platforem. Budete se podílet na rozvojových projektech v oblasti identifikačních systémů, biometrie a kontroly produktivity práce., , Co nabízíme? , U nás můžete očekávat stabilní profesní zázemí v moderní projektové firmě. Klademe důraz na Váš erudiční a osobní rozvoj, nezapomínáme také na dlouhodobou perspektivu a stabilitu zaměstnání., Po úspěšném zapracování Vám nabídneme dynamický růst mzdy, samostatnou zodpovědnou pracovní pozici. Notebook, stravenky apod. považujeme za samozřejmost., Po odpracovaném roce navíc máme pro Vás připravenou řadu zaměstnaneckých výhod :, •5 týdnů dovolené, •Hrazené sportovní aktivity v pracovní době, •Příspěvek na dovolenou, •Flexibilní pracovní dobu, •Komplexní benefitní program, , Co od Vás očekáváme? , •Dobrou znalost práce s ADO .NET, znalost SQL a MS Visual Studio (min. 2008), •Dobrou znalost jazyka C# a platformy .NET, , Požadované vzdělání :, •Vysokoškolské s technickým zaměřením, •Alternativně středoškolské s technickým zaměřením, •Požadovaná praxe - Min. 2 roky programátorské praxe v jazyku C# na platformě .NET, , Kontakt: sl.Kubů, e-mail: p.kubů@saitech.cz.. Pracoviště: Saitech s.r.o., Havlíčkova, č.p. 125, 411 55 Terezín. Informace: Pavlína Kubů, .