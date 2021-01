OBRAZEM: V Roudnici létalo vše, co mělo křídla. Ze Silvestra do Nového roku

Na roudnickém letišti se pokoušeli aviatici opět přeletět ze Silvestra do Nového roku. Zatím se to nepodařilo nikomu, ani letos 31. prosince v Roudnici nad Labem, kde létalo vše co mělo křídla a padák.

Na roudnickém letišti se pokoušeli aviatici přeletět ze Silvestra do Nového roku. | Foto: Deník / Karel Pech

Milovníci létání využili 31. prosince nádherného počasí, které přálo hlavně větroňům. Mezi tím padali z blankytně modrého nebe parašutisté, kteří si ve vzduchu neodpustili kousky typu vzhůru nohama a kotrmelec i s padákem. „Tato tradice se zde udržuje několik desítek let a pokud je jen trošku počasí už jsme na Silvestra ve vzduchu“, říká Šantán alias Vlasta Dvořák prezident Aeroklubu Roudnice nad Labem.