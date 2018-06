OBRAZEM: V obřím areálu u Lovosic stojí první hala

Výroba - Technici v ostatních průmyslových oborech jinde 26 000 Kč

Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení podnikový dispečer směnový. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce:, , ˘ Vyhlašování poplachů jednotce HZSP, ˘ Řešení mimořádných událostí, ˘ Zajišťování kontrolní a informační činnosti, ˘ Poskytování služeb v rámci Transportního informačního a nehodového systému, ˘ Koordinace postupů při poruchách na výrobnách, ˘ Řízení dispečerských relací, ˘ Komunikace a předávání informací okolním obcím a společnostem, , Požadujeme:, , ˘ SŠ vzdělání technického směru, výhodou zaměření elektro, komunikační technologie, ˘ Znalost práce na PC (středně pokročilá), ˘ Schopnost samostatného myšlení a uvažování, vyhodnocování situace a priorit při řešení mimořádných událostí, ˘ Odolnost vůči stresu, ˘ Schopnost učit se novým věcem, ˘ Organizační dovednosti, ˘ Dobrý zdravotní stav, ˘ Ochota pracovat ve směnném provozu, Nabízíme:, Finanční hodnocení a benefity Ostatní benefity, Motivující finanční ohodnocení 5 týdnů dovolené, 13. mzda Bezúročné půjčky pro zaměstnance, Odměny akcionáře Program Sport - volné vstupy do sport. zařízení, Stabilizační příspěvek Firemní akce pro zaměstnance, Příspěvek na dojíždění Slevové prodejní akce, Příspěvek na penzijní / životní pojištění Prodej občerstvení v chemickém areálu, Příspěvky na stravování Zázemí skupiny Agrofert, Příspěvek na zotavenou Pomoc zaměstnancům v nouzi, Příspěvek do firemní cafeterie Zvýhodněné tarify mobilního volání, Nepřetržitý a dvousměnný provoz. , Své životopisy posílejte na libuse.tomanova@lovochemie.cz, odevzdejte osobně na personální oddělení nebo nás kontaktujte na tel.: 416 562220, 702007942 (Libuše Tomanová)., , Odpovědí na tento inzerát či zasláním Vašeho životopisu a dalších osobních materiálů dáváte souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů a s jejich využitím pro účely hodnocení v rámci výběrového řízení v souladu s ustanovením zákona , č. 101/2000 Sb. v platném znění pro Českou republiku, o ochraně osobních údajů., Též telefonický kontakt denně od 8.00-14.00 hod.. Pracoviště: Lovochemie, a.s., Terezínská, č.p. 57, 410 02 Lovosice 2. Informace: Libuše Tomanová, +420 416 562 220.