Litoměřice - Vichr z neděle na pondělí 11. března neustál jeden z andělů, kteří stráží bránu sídla biskupa litoměřického.

„Je to složitelné,“ konstatovala nad „puzzle“ složeným nyní na zemi pod vraty restaurátorka litoměřického biskupství Eva Votočková. Rozpadlou barokní sošku z konce 18. století si v úterý ráno prohlédl restaurátor Libor Pisklák. Pokud se mu podaří ji složit, na bránu by nejspíš zamířila už jenom kopie anděla, vzácný originál by zamířil do depozitáře.