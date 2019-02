Litoměřice - Senioři začali ve čtvrtek 31. ledna v litoměřickém bazénu s pomyslným zdoláváním více než 30 kilometrů dlouhého Lamanšského průlivukanálu, který dělí evropský kontinent od Britských ostrovů.

Chcete to zkusit taky? Litoměřický bazén má na délku 25 metrů, přeplavte ho 1360krát a máte to v kapse. Senioři se o to mohou v únoru zdarma pokoušet každý čtvrtek kolem poledne, své výkony si mají poznamenávat do kartičky, již dostanou v pokladně.

„Loni jsme uplavali všichni dohromady 205 300 metrů, La Manche jsme tedy překonali šestkrát,“ pochlubila se Ludmila Černá z pořádajícího spolku seniorů LiPen při Knihovně K. H. Máchy. Patronem akce, již vymyslela Nadace Charty 77, je Zdravé město Litoměřice.