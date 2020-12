Lidé si z katedrály plamínek zažehnutý v betlémské jeskyni mohli odnést domů v připravených svíčkách nebo lucerničkách. Betlémské světlo bude možné si u vchodu katedrály vyzvednout po celé Vánoce.

Betlémské světlo dorazilo do Litoměřic minulou sobotu. Vlakem ho sem dopravili právě skauti. Plamínek se v betlémské jeskyni, kde se podle tradice narodil Ježíš Kristus, zapaluje před Vánoci každoročně. Zpravidla bývá nejprve letecky dopraven do Vídně, odkud se většinou po železnici dále šíří do dalších zemí.