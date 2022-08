Sobota 13. srpna

• Voda do Dubí přišla z hor. Strach umocňoval zvuk kamení, které se valily potokem

• Rozhovor s tehdejší jeznou na zdymadlech na Střekově

• Příběh pana Capoucha z Dolních Zálezel, který přišel o dům

• Povodeň v Ústí nad Labem den po dni - na snímcích Františka Ročka

Neděle 14. srpna

• Povodeň Píšťany zničila, ale také jim pomohla k zavedení plynu a kanalizace

• Vypadalo to jako po válce, vzpomíná na povodně 2002 fotograf Karel Pech

• Povodeň v Ústí nad Labem na srovnávacích snímcích z roku 2002, 2012 a 2022

Pondělí 15. srpna

• Ženě praskla voda, zrovna když jí bylo nejvíc i u nás, vzpomíná táta „plaváčků“

• Oběti povodní. Voda strhla muže z lávky, další zemřel při odstřelu lodě na Labi

• Lodě na odstřel – velké nebezpečí pro mosty znamenaly utržené lodě

Úterý 16. srpna

• Protipovodňová opatření – co se udělalo, co naopak ještě ne

• Píšťany v roce 2002 zaplavila voda. O 11 let později už je chránil val

• Místo, kudy tekla voda do Velkých Žernosek je po 20 letech stále nezabezpečené

• Benzín, skříně, pípa i misály. Rabovači během záplav brali, co se dalo

• Rozhovor s fotografem Petrem Berounským, který vydal o povodních knihu

Středa 17. srpna

• Lachtan Gaston se stal jedním ze symbolů povodní, svou cestu Labem ale nepřežil

• Příběh zatopené rodiny z Těchlovic – voda stoupala hlavně v noci

• Reportáž: Jak se po povodni vrátil do Dolních Zálezel normální život

• Povodňové značky pomáhají udržovat historickou paměť