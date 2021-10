Bike Klub čížkovické cementárny pořádal v sobotu 9. října už 22. ročník závodu horských kol Velkou cenu Lafarge Cement.

I letos organizátoři připravili trasy, které byly určené jak pro všechny příznivce cykloturistky, tak i vyspělým závodníkům.Startovalo se v 11 hodin před hlavní vrátnicí cementárny v několika kategoriích. První trasa byla určená pro děti do 10let a měřila 600 metrů. Na dívky a chlapce do 15 let pak čekaly 16 kilometrové úseky.