OBRAZEM: Obří tanky na pivo se prohnaly severem

Poslední tři obří tanky do Plzeňského pivovaru vyrazily v pátek pozdě večer z Lovosického přístavu. Dvě várky po třech tancích již tento týden do Plzně dorazily a ta páteční přijede do pivovaru v neděli.

Obří tanky na pivo se vydaly na cestu z Lovosic do Plzně. | Foto: Deník / Karel Pech