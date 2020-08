OBRAZEM: Na Ohři u Žabovřesk byla k vidění netradiční plavidla

Co by to bylo za léto a prázdniny bez pořádné neckyády. Na tu se všichni milovníci legrace a recese mohli v sobotu vydat do Žabovřesk nad Ohří. Na řeku vyrazila nejrůznější kuriózní plavidla, která si můžete prohlédnou v naší fotogalerii.