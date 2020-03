Se začátkem kalendářního jara rozkvetly na Litoměřicku první ovocné stromy. V teplých dnech je uvítaly hlavně včely.

V zahradách začínají rozkvétat stromy, které obsypaly tisíce včel. Někteří sadaři se obávají, aby mráz nepoškodil květy ovocných stromů. | Foto: Deník / Karel Pech

Jarní idylka má však během víkendu skončit. Meteorologové totiž počítají s prudkým ochlazením, které by rozkvetlé stromy mohlo ohrozit. Potvrdila to pozorovatelka z meteostanice v Doksanech Martina Stalmacherová. „Mrazíky hrozí z neděle na pondělí, kdy by teplota měla na Litoměřicku klesnout až na -5 stupňů Celsia. Očekáváme, že od středy by se mělo začít postupně oteplovat,“ uvedla Stalmacherová.