Novomanželé Pavel a Nikol Pechovi si řekli své ano v pátek 28. srpna v kostele v Solanech na Litoměřicku. A protože Pavel pracuje téměř deset let jako profesionální hasič na stanici v Litoměřicích, přichystali mu jeho kolegové překvapení.

V pátek proběhla v Solanech na Litoměřicku hasičská svatba. | Foto: Deník / Karel Pech

Než vypukla svatební zábava, tak musel se svojí manželkou uhasit hořící papírový domek a nebylo to úplně jednoduché. „Očekával jsem nějakou tu legrácku od kolegů, ale tak to má být,“ poznamenal spokojeně Pavel po dohašení konstrukce. Nejvíce se ale všichni svatebčané obávali nařízení o opětovném nošení roušek, což by svatební obřad úplně degradovalo. Naštěstí si to nakonec mohli užít i bez nich.