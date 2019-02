OBRAZEM: Masopust ovládl náměstí v Litoměřicích. Za týden v Úštěku!

Litoměřice - Něco pořádně mastného do nosu, říznou hudbu do kroku a dětem pohádky. To v sobotu 9. února nabídl lidem další ročník litoměřického masopustu.

Autor: Jaroslav Balvín