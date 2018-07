FOTO: Dívčí pěvecký sbor Puellae Cantantes čekalo dojemné přivítání

Litoměřice - Mladé pěvkyně se vrátily ze světové olympiády pěveckých sborů. Přivezly dvě zlaté a stříbrnou medaili.

Dojemné uvítání čekalo u kina Máj na dívky z Puellae Cantantes - dívčí pěvecký sbor poté, co se vrátily domů do Litoměřic ze světové olympiády pěveckých sborů v Jihoafrické republiceFoto: Deník/Karel Pech

„Zlatý holky, zlatý holky!“ Takovým pokřikem přivítala v neděli 15. července dopoledne u kina Máj víc než stovka rodičů a přátel litoměřický sbor Puellae Cantantes. Ten se se dvěma zlatými medailemi vrátil z Jihoafrické republiky. Na X. světových sborových hrách v Pretorii je získal v prestižní soutěži šampionů. „Puelky“ bodovaly v kategoriích duchovní hudba s doprovodem a folkloru.

„Než se rozutečou, chtěl bych poděkovat především děvčatům. To, co dokázaly, bylo neuvěřitelné,“ konstatoval vedoucí sboru Roman Pallas před autobusem, kterým dívky přijely z pražské Ruzyně. Poděkoval také za důvěru a finanční oběť rodinám. Ty musely i přes finanční dary sponzorů a podporu města na financování cesty dívek sáhnout hluboko do kapsy. „I kdybyste ale až do konce prázdnin žili ze vzduchu, stálo to za to,“ dodal Pallas.

O tom, jaký význam měl daleký výlet pro dívky, promluvila sbormistryně Alexandra Pallasová. „Nebylo to o exotice, o palmách, ale o tom, co jsme si přivezly v srdcích,“ vysvětlila. Sboristky podle ní doslova pochopily, co znamená rčení „co by za to daly děti v Africe“. „Na medailích máme napsáno, že společné zpívání spojuje národy,“ doplnil Pallas humanistický rozměr akce.

Za skvělou reprezentaci města poděkoval vedoucímu sboru i jeho členkám místostarosta Karel Krejza, který také slíbil tělesu větší podporu radnice na příští rok. Na prostranství před kinem Máj město pro dívky připravilo občerstvení a dárky.

Jako druhý sbor se akce v JAR účastnili Páni kluci. Ti do Litoměřic přijíždějí v neděli odpoledne se dvěma stříbry z otevřené soutěže.