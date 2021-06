/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Už za několik měsíců bude čelo kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech zářit novotou. Fasáda, která bude podle historických výzkumů nově do červena, a výsprava venkovních prasklin je součástí oprav, které se budou provádět také uvnitř památky.

Kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech prochází postupnou opravou. | Foto: Deník/Michaela Rozsypalová

Zdroj: DeníkO záchranu kostela už několik let usiluje spolek Pro Zahořany. Jeho předsedkyně Jarmila Jandová přiblížila, že práce by měly probíhat přes léto až do podzimu.