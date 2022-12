Zvyšující se zájem potvrzují i další školní jídelny v regionu, které mají v nabídce jídlo pro veřejnost. Řada školních jídelen sice vaří jen pro žáky a zaměstnance, v Litoměřicích, Lovosicích či Roudnici je ovšem možné najít několik zařízení, kde lze velmi levné obědy koupit.

„Lidé chodí, zájem je a stoupá,“ potvrzuje vedoucí Centrální školní jídelny v Lovosicích Jana Dreieckerová. Denně tam uvaří desítky obědů pro „cizí“ strávníky. Dosud za 84 korun, od ledna se bude zdražovat. Cena bude ale stále velmi výhodná. Za polévku a hlavní jídlo, které si strávníci vybírají ze tří možností, se bude platit 87 korun.

Dokonce za 74 korun pořídila dosud veřejnost oběd v kterékoli ze sedmi provozoven Centrální školní jídelny v Litoměřicích. I tady se bude od 1. ledna cena navyšovat, veřejnost zaplatí 83 korun. Za dalších 12 korun si můžete připlatit doplněk – dezert nebo salát. „Zájem se zvyšuje. V poslední době nám přibylo zhruba padesát strávníků,“ říká zástupce ředitele Miluše Karlíková. K obědu patří i polévka, u hlavního jídla si pak strávníci mohou vybrat ze dvou variant.

Lidé, kteří si pro obědy do jídelen chodí, si pochvalují hlavně cenu. „Je to výborná služba. Chutná mi to a je to levné. Za tuhle cenu se dnes nikde nenajíte,” vítá František Klán. Z litoměřické jídelny si odnesl čevabčiči s bramborem a ovarovou polévku. Oproti jiným stravovacím zařízením ušetří denně desítky korun. Další část hostů se nechce zabývat vařením.

Zájemcům nevadí ani to, že ve školních jídelnách si musí jídlo objednávat minimálně jeden den dopředu, koupit si ho přímo nelze. Většinou si ho strávníci také odnášejí v jídlonosičích domů nebo do zaměstnání. Službu využívají hlavně senioři, menší firmy, ale také například lidé pracující na směny nebo ti, kteří si mohou obědy pravidelně vyzvedávat.

Levné jídlo mohou školní jídelny nabízet proto, že si neúčtují obchodní marži. Nemusejí na jídle vydělávat. Lidé tak platí pouze za suroviny a částečně za provozní režii. Obědy přitom musí splňovat přísné standardy určené ministerstvem školství.

Na ZŠ Karla Jeřábka v Roudnici nabízí pro veřejnost obědy za 117 korun. V jídelně Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Roudnici dostanete kompletní oběd za 87 korun (73 stojí hlavní jídlo, 15 korun polévka).

Senioři to mají levnější

Podobně mohou lidé, v porovnání s jídlem v restauracích či běžných jídelnách, výrazně ušetřit také na ZŠ Školní v Roudnici nad Labem. Tam se nají za 90 korun. „Nabízíme tuto službu. Je to dobré jídlo za slušnou cenu. Máme polévku a výběr ze dvou jídel,“ přibližuje vedoucí tamní školní jídelny Hana Bělková. Na škole v Libochovicích si veřejnost může dát oběd za 80 korun. Senioři tam platí dokonce o 15 korun méně, doplácí za ně obec.

Na řadě škol v regionu se pro veřejnost nevaří, ani se o tom zatím neuvažuje. A proč? Někde proto, že se tato doplňková činnost prý nevyplatí. Kvůli zvýšeným nárokům na zaměstnance i provoz, v prvé řadě totiž jídelny musí vařit pro žáky a zaměstnance školy. Často ale také kvůli kapacitě jídelny. „Pro cizí strávníky obědy nenabízíme. Mimo jiné také z kapacitních důvodů,“ uvádí Jitka Navrátilová ze Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích. Obědy pro veřejnost zrušili v minulosti také na ZŠ Jungmannova v Roudnici nad Labem, pro „cizí“ nevaří ani v Úštěku.