„Zatímco dříve to byly například lípy, nyní jsou to ovocné stromy. Už jsme sázeli třeba třešně a nyní, po nejbližším vítání občánků, to budou švestky. Naší snahou totiž je navracet do obce a jejího okolí ovocné odrůdy, tak jako to bylo na venkově přirozené v minulosti,“ přiblížila starostka Dušníků Eva Matoušková Meisnerová s tím, že natalita je v obci v posledních letech opravdu vysoká a na chystané vítání občánků je už kapacita naplněná.