Ačkoli to tak na první pohled nevypadá, už několik let je ve vesnici utlumený jakýkoli větší rozvoj. „Naše obec má pozastavenou exekuci na majetek. To v praxi znamená, že nemůžeme žádat o dotace, a to jak na různé projekty, tak ani například na pracovníka od úřadu práce. Zároveň nemůžeme prodat ani žádný majetek, jako jsou například přilehlé předzahrádky rodinných domů,“ líčí starosta, který v čele Dlažkovic stojí od mimořádných voleb konaných v září 2020.

Problém vznikl už přibližně před více než dvanácti lety. Bylo to v době, kdy v obci probíhala řada velkých projektů. Jednalo se například o opravu zvonice či opěrné zdi pod kostelem, která byla v havarijním stavu. Vybudovala se také nová asfaltová cesta na hřbitov, dva byty v budově obecního úřadu, dalších osm obecních bytů v nevyužívané staré budově a jeden v podkroví multifunkčního centra.

Tyto projekty bývalého vedení obce současný starosta pozitivně kvituje. „Kosa na kámen však padla při revitalizaci vodní nádrže za obecním úřadem. Finančního úřad dle svého výkladu vnímal některé kroky takzvaně mimo mantinely nastavených vstupních pravidel,“ vysvětluje Luboš Týce.

Rozhodnutí: vraťte dotaci, zaplaťte penále

Verdikt pro obec byl takový, že musí vrátit dotaci ve výši přibližně 3,9 milionu korun. K tomu ještě dostala penále z prodlení, které činilo sto procent výše této dotace. V jednom ze soudních procesů bylo vrácení dotace sice prominuto, ale ve hře stále zůstává zaplacení penále. Spor od loňského února čeká na konečné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně. „Ať to dopadne jakkoli, už aby to bylo. Tato situace nás velmi paralyzuje,“ trápí starostu.

Zdroj: DeníkMezitím se nové vedení obce zaměřilo na menší projekty a vzhled obce, které si obec může dovolit financovat z vlastních prostředků. Patří mezi ně například nové LED veřejné osvětlení, díky kterému se podaří obci snížit provozní náklady o zhruba 60 procent. Obyvatelé si navíc v anketě skrze nově aplikovaný Mobilní rozhlas mohli zvolit jeho zabarvení. Místo studeného bílého osvětlení, teď noční Dlažkovice osvětlují lampy s mírně „zatepleným tónem“.

V rámci posílení prevence kriminality nyní obec jedná se sousedními Třebenicemi, odkud by do Dlažkovic v náhodně vybrané dny v týdnu zajížděl tamní městský strážník. Tuto myšlenku chce starosta rozšířit také o instalaci bezpečnostních kamer na hlavní křižovatce v obci. Což mimo jiné uvítá i policie.

„Po dlouhých třinácti měsících trpělivého vyjednávání s krajskou Správou a údržbou silnic se podařilo také uspět v žádosti na pokládku nového asfaltového koberce o délce 450 metrů uvnitř obce. Mám již písemně na stole a dle ředitelství jsou finance alokované, tak věřím, že se již letos zrealizuje,“ říká starosta.

Ještě letos se menší rekonstrukce dočká i obecní úřad, kde dojde k výměně všech oken a vstupních dveří. „Právě stará dřevěná okna jsou už ve velmi špatném stavu a jdou jen stěží otevírat. Zároveň chceme ještě letos zrekonstruovat oplocení úřadu, které na mne nepůsobí zcela vzorově,“ poznamenal Luboš Týce.

Mezi plánované projekty do dalších let zařadil současný starosta také rekonstrukci střechy obecního úřadu, včetně výměny střešních oken, opravu chodníků v dolní části obce a vybudování parkování u obecního úřadu.

S celkem jedenácti a plně obsazenými obecními byty je na tom vesnička v tomto ohledu slušně. Podle starosty ale zájem o takové bydlení stále roste. V příštích letech by proto chtěl další byty ještě vybudovat. Jeden by měl vzniknout nadstavbou garáží u obecního úřadu v rámci rozsáhlé opravy a další pak z bývalého obchodu v takzvaném multifunkčním centru.

Právě u multifunkčního centra, které v obci slouží jako místo k setkávání a pořádání akcí, chce starosta obce upravit venkovní prostory. Cílem je postavit prostornou pergolu se zámkovou dlažbou, závětrnou stěnou a doplnit posezení, venkovní ohniště i drobné herní prvky pro děti. „Jedná se o místo, kde provoz aut je minimální, co se týče bezpečnosti, a především jde i o klidové místo s možností sociálního zázemí i občerstvení, což je koncepčně naprosto ideální,“ doplnil.

Otázka pro starostu:



Starosta Dlažkovic Luboš TýceZdroj: Deník/Michaela RozsypalováJak jsou na tom Dlažkovice s kulturou a společenským životem?

S nově vzniklým zastupitelstvem, jehož součástí je i zřízená kulturní komise, se snažíme pořádat alespoň nenáročné akce. Například zájezdy do divadel, pálení čarodějnic, adventní koncerty při rozsvícení vánočního stromu. V loňském roce jsme se také poprvé zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko a mile mě překvapilo, kolik lidí se účastnilo. Loni na advent jsme naši obec vybavili vánoční výzdobou v podobě nového osvětlení a betlému, který tvoří devět postav v položivotní velikosti. Vyzdobený střed obce jsme měli tematicky také na čarodějnice a halloween. A protože tyto nově zavedené dekorace měly podle mého úsudku úspěch a mnoho lidí potěšily, chceme letos poprvé udělat i výjimečnou výzdobu na Velikonoce, což ale v tento moment ještě neprozradím. Věřím ale, že především potěší ty nejmladší. Jako zastupitelé klademe důraz na rozvoj a budoucnost naší obce, přibližujeme se standardům současné doby, měníme naše myšlenky v realitu a pevně věřím, že to, co děláme, dává smysl pro nás všechny, kteří zde žijeme a tímto vytváříme dobré podmínky a prostředí pro další generace.