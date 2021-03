Stavební práce si vyžádaly uzavírku silnice III/24047 spojující podřipskou metropoli s Klenčí a s Vražkovem. Podle mluvčího Roudnice nad Labem Jana Vancla je objížďka směrem na Kleneč vedena po silnici II/240 na křižovatku U Krobiána a dále po silnici II/608 přes obec Straškov-Vodochody a Vražkov. Dopravní omezení má trvat do konce května letošního roku.

„Vzhledem k novému napojení na silnici II/240 bude ve stejném termínu odkloněna i silnice II/246 obchvatu ve směru na Podlusky. V místě křížení obchvatu se silnicí na Mělník dále během dubna a května vyroste další kruhová křižovatka. Při stavbě bude doprava řízena semafory,“ přiblížil Vancl.

Komplikovaná úplná uzavírka pak od začátku června do konce srpna čeká také silnici II/240 vedoucí pod roudnickým letištěm. Na křížení se silnicí na Kleneč tam vznikne kruhový objezd, včetně propojení nové komunikace a úpravy napojení stavící benzinové stanice. „Do konce května se dokončení také dočká jeden z opravovaných mostků na bezděkovské části této komunikace, rekonstrukce druhého mostu má skončit v červenci. Do té doby však oba zůstanou řízeny světelnou signalizací,“ doplnil mluvčí města.

Tím však stavební ruch na silnicích v Roudnici zdaleka neskončí. Jak už na začátku roku uvedl starosta František Padělek, letos se počítá také se zahájením kompletní rekonstrukce Riegrovy ulice v centru města. „Jedná se o průtahovou komunikaci městem, která je ale ve špatném stavu. Kromě povrchu vozovky chceme zrekonstruovat také chodníky,“ poznamenal starosta.

Než začnou samotné opravy povrchů, přijde na řadu nejprve rekonstrukce vodovodu a kanalizace, kterou zajistí Severočeská vodárenská společnost (SVS). Uzavření Riegrovy ulice je naplánované od poloviny roku a ponese s sebou výrazné změny v dopravě ve středu města. Objížďka ve směru na Štětí by měla vést ulicí Nerudova, přes Karlovo náměstí a Arnoštovu ulici kolem vlakového nádraží ulicemi Poděbradova a Palackého. V opačném směru pak ulicemi Na Hradčanech, Michálkova, Řipská přes Karlovo náměstí a Nerudovu. Ve druhém pololetí mají začít také práce na inženýrských sítích v ulici Dr. Slavíka.

„Bohužel nelze jít jinou cestou než kompletní uzavírkou. Rekonstrukce Riegrovy ulice tak bude jedním z nejcitelnějších zásahů do roudnické dopravy za několik posledních let. Akci ve spolupráci s SVS však připravujeme tak, aby se místních dotkla co možná nejméně. Proto se jim snažíme v přípravné fázi pomoci například hledáním náhradního řešení pro parkování rezidentů,“ slíbil místostarosta Jiří Řezníček. Město chce obyvatele o detailech rekonstrukce ulice informovat, a pokud to bude možné, uspořádá i společné setkání.

Stavbaři se ve městě pod Řípem činí také při opravách vodovodu a kanalizace v ulici Sladkovského nebo při rekonstrukci povrchů ve Švermově ulici. Další lokalitou, kde probíhají stavební práce, je i náměstí 28. října. Skončit by tam měly do konce dubna.