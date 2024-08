Menu jsou bohatá i na speciality k pití a hotová jídla, která byste čekali spíš v restauraci. Dáte si batátové hranolky, čokoládový fondán či espresso tonic. Možná oceníte pochoutky z udírny, vlastní zelí nebo sodu s vymačkaným citronem.

I větší provozovny zvládají víkendové návaly různě a připravte se na fronty. Jména pokrmů v bistrech se opakují, ceny liší, obvykle ne nijak závratně. Pozor snad jen u žernoseckého aperolu. Ne vždy platí, že o čím víc hogo fogo podnik jde, tím je dražší.

Kdo má hluboko do kapsy, snad mu v ní zbylo aspoň na vodu do cyklolahve. V bistrech často zaplatíte kartou, ale ne vždy. A poslední, ale ne nevýznamná věc: kvalita WC je různorodá a někde toaleta zcela chybí.

1 - Cyklo čep, Libochovany Sympatická vychytávka na začátku Libochovan ve směru od Ústí. Samoobslužný „cykločep" docela odnedávna nabízí dvě nealko varianty osvěžení na cestu. My jsme zastihli kolu a grep, obojí stálo 30 korun za 0,4 litru. Placení hotově i kartou. U cykločepu je malé posezení. Drobný výtka - načepovaný nápoj mohl být trochu studenější.

2 - Občerstvení Na kovárně, Libochovany V Libochovanech je Staročeská hospoda, my se ale zastavili ještě v dalším občerstvení Na kovárně přímo na návsi. Je to vlastně jen okénko v rodinném domě, stejně jako u cykločepu se i tady musíte obejít bez WC. Nutno pochválit, že tu nabízejí vodu do cyklolahve za 10 korun. My si dali fajn rybízové nealko pivo Svijanela za 27 korun. Pro příznivce piva tu jsou Svijany za 45 korun, za stejnou cenu mají i černou 13% Kněžnu. Dvoudecku žernoseckého vína nalévají za 40 korun. Frappé je za 55 korun, klobása za 70, zapečený toast za 75. Mají tu i méně obvyklý espresso tonic za 80 korun, nabízeli lákavý moučník.

3 - Občerstvení U Přívozu, Velké Žernoseky Jedna z několika provozoven, které v sezoně bývají obsypány lidmi jako vosami. Jdou řeči, že to tu obsluha ne vždy zvládá, snad i kvůli plejádě jídel a pitiva, které si tu člověk může dát. Třeba hovězí guláš za 155 korun nebo dršťkovou za 65. Zjevně si tu zakládají na ovocných knedlících s různými příchutěmi za 155 korun a mají i klobásy a uzené z vlastní udírny. K pití je třeba aperol za 119, mojito za 126 a cuba libre za 119 korun. Kdo je netrpělivý na to všechno čekat, může přívozem na druhou stranu do Malých Žernosek, kde je také hned u přívozu jiné občerstvení. Ale zpět do Velkých Žernosek. K místnímu přívozu je to kousek z vesnice a místní sem chodí na hudební akce. Bonusem je sprcha a konečně i WC – ale jen v „toice". Žernosecká vína tady mají také, ale pozor – dvě deci za 79 korun. Plzeň točí za 59 korun, Březno za 42, kofolu za 44. Něco pro mlsaly: zmrzlinový pohár pořídí za 99 korun. V značně přepisovaných cedulích se dá horko těžko vyznat. Vyplývá z nich ale, že hranolky mají za 56, párek v rohlíku za 49 a utopence za 75 korun.

4 - Park inspirace CS Beton, Velké Žernoseky Zatím dost neobjevené bistro je v zbrusu novém Parku inspirace, který u píšťanského jezera postavila betonárka CS Beton. Velkorysý areál nabízí veřejnosti relax, společnost v něm ale nenápadně propaguje své produkty. Do bistra musíte přes parkoviště kamionů. V areálu je konečně slušné WC, ale jednak dost daleko od bistra, jednak když jsme ho navštívili, chyběl toaletní papír i mýdlo. Čepují tu Plzeň za 60, pomelo i kofolu za 50 a domácí ice tea za 60 korun. Také tady mají espresso tonic, vyjde na 90 korun, ledová káva na 70. Klobása stojí 95, párek v rohlíku 40, grilovaný hermelín 110 korun, zdravá salátová miska 140 a palačinka i lívance 95 korun. Dvě deci žernoseckého vína tu vyjdou na 60 korun, Aperol na 120 a za stejnou cenu podávají i koktejly Hugo, Mimosa a Pink Gin.

5 - Občerstvení pod Radobýlem, Žalhostice Stánek v rozpadajícím se areálu bývalé Rybeny láká hlavně na trdelník. Základ vyjde na 60, se zmrzkou, šlehačkou a čokoládou vyskočí cena na 125 korun. Pořádný gáblík slibuje pikantní vepřová směs, která vyjde s přílohou na 145 korun. Klobásy jsou kolem 90 korun, utopenec pořídíte za 59, hranolky za 45 korun. Děti si tu můžou dát velkou točenou zmrzlinu za 40, dospělí možná nepohrdnou ledovou kávou se zmrzkou a šlehačkou za 85 korun. Točí Zubra za 40, na stejnou cenu vyjde i velká kofola.

6 - U koníka, Žalhostice Ze Žalhostic je to už co by kamenem dohodil do Litoměřic. Je ale škoda se tady nezastavit. Ve svérázném podniku U Koníka je bezkonkurenčně nejlepší výhled na Radobýl, děti se můžou bezpečně pocachtat v Labi. Obsluha tu bývá rychlá. Pomelo nám natočila za 37 korun a zatímco jsme upíjeli, mocný hlas kuchařky co chvíli ohromil výkřikem „párek v rohlíkůůů", „hranolkýýý" – až se Radobýl otřásal. Děti ocení párek v rohlíku podávaný „s čepičkou". A dospělí svéráznou kadibudku.

7 - Bistro-Cyklo u Tomma a Majdy, Litoměřice Památky a kultura Litoměřic obvykle svedou kolaře z cyklostezky do města, které nabízí i přehršel možností, kde se najíst. I v Litoměřicích je ale několik podniků přímo na stezce nebo jen kousek od ní včetně nejznámější Hospody u letního kina a méně známé rockerské hospody U housenky. Bistro u Tomma a Majdy nabídne nejvíc rodičům s malými dětmi, které se můžou vyskákat na trampolíně a pohrát si s hračkami, kterým už nehrozí, že se rozbijí. Pomelo tu dostanete za 43 korun, Kozla za 39. K jídlu si můžete dát zeleninový salát s řízečky za 165, smažák s hranolky a tatarkou za 165, sliny se sbíhají na burger Ostrov s hranolky a tatarkou za 198. Ty méně majetné uspokojí i topinka s volským okem a křenem za skvělých 38 korun. Jako dezert tu nabízeli čokoládový fondán za 85 korun, k tomu se dala objednat ledová káva se zmrzlinou a šlehačkou za 75.

8 - Wake bar, Třeboutice, Křešice Tenhle originální surfařský podnik je na zajímavém místě před Křešicemi už nějaký ten pátek. A pořád drží hodně vysoko nasazenou laťku. Oddělená kuchyně podporuje dojem, že tady se s jídlem opravdu mazlí. Jak už to v soudobých kvalitnějších restauracích bývá, nabízejí spíš méně jídel. Mezi nimi nověji i sladkou a slanou snídani. Burger, který by tu člověk přesně čekal, mají za 215 korun, smažák s hranami za 155. Pro vegetariány je tu salát se sýrem halloumi za 195 a mají i netypické batátové hranolky za 125 korun. Po objendání dostanete do ruky „pípák". Presso vyjde na 59, velké pomelo na 52, domácí limonáda na 65, Plzeň na 58 korun. Areál nabízí víc vyžití než jen to gastronomické. Dá se sedět na zvýšené terase s výhledem. Děti ocení bezpečnou trampolínu, dospělí vodní atrakce i hřiště či ohniště, pořádají tu i párty. Místní WC je z těch nejlepších, které lze potkat na části Labské cyklostezky mezi Ústím a Roudnicí.

9 - Občerstvení (v červené maringotce), Třeboutice, Křešice Když tu je otevřeno, nebývá tu natřískáno. A kdo nechce čekat a ani nečeká nic sofistikovaného, pitivo do ruky dostane obvykle hned. Červená maringotka praští do oka, nabízí Bernarda 11° za sympatických 40, stejně jako kofolu. Hot dog tu stojí 50, klobása 70 korun.

10 - Zmrzlinový domek, Nučnice, Křešice Vyhledávané místo, kam ze silnice odbočí i nejedno auto. Velkou točenou tady pořídíte za 35 korun, nabízejí i bezlepkový kornout či obrácenou zmrzlinu do kelímku. Když jsme se tu stavovali, měli příchuti jahoda, vanilka, malina, jogurt, kyselá višeň a čokoláda.

11 - Bistro U Trumpetky, Lounky Notoricky známý podnik zhruba na půl cesty z Litoměřic do Roudnice. Říkáte si, že si dáte jedno a za pět minut jste doma, ale zdání klame, tady se dá slušně zaseknout. Někdy až do večerních akcí, třeba s DJem – a bývalým dlouholetým sportovním redaktorem Deníku – Láďou Pokorným. Děti se vyřádí na trampolíně a s odrážedly, obdivovat můžou králíčky. Ty tu chovají stejně jako pěstují vlastní bylinky a rajčata. Dělají si i vlastní zelí, specialitou je pinsa za 215 korun z vlastní pece. Točí vlastní speciální značku svijanského Trumpetka za 45 korun. Za stejnou cenu mají od stejného výrobce i černou Kněžnu. Za 50 dostanete Chipper – lehké grepové pivo. Pro úplné abstinenty je pak Svijanela ve verzi malina a kola, obojí za 40. Točenou sodovku dostanete za dvacku a když přidáte bůra, vymačkají vám do ní citron. Aperol je za pěkných 99 korun, ledová káva za 80. Na jídlo si i tady počkáte s „pípákem". V menu nechybí smažený sýr, řízek nebo treska s hranami za 195, krkovice z grilu za 175, domácí sekaná s pečivem za 115, smažený květák s bramborami za 149, boloňské špagety za 165 a hermelín na grilu vyjde na 90 korun. Palačinka XXL se vším možným vyjde na 115, utopenec i hermelín na 80.

Dobrou chuť, ať se zastavíte kdekoli, a šťastnou cestu domů.

