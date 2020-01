Obce nedají na své školy dopustit. Promítá se to v už schválených rozpočtech na letošní rok. Například v Bechlíně má tamní ZŠ a MŠ ve výdajích částku 14,7 milionu korun, přičemž obec má pro toto zařízení připravených pět milionů korun. To je zhruba čtvrtina bechlínského rozpočtu.

Ilustrační snímek. Škola | Foto: Deník / Michal Bílek

Zastupitelé v Bechlíně posílili letošní výdajovou část rozpočtu v kapitole školství o další čtyři miliony. „Tuto částku chceme vynaložit na rekonstrukci a modernizaci nedalekého objektu bývalé ubytovny česáčů chmele na školní učebny. Chceme totiž do tří let naši ZŠ rozšířit o 2. stupeň a ulehčit tak Roudnici nad Labem, která se už několik let potýká s problémem nedostatečné kapacity svých škol,“ vysvětlil starosta Bechlína Alexander Suchý.