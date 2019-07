Potíže s vodou měli v pondělí 8. července v místních částech Třebušína. Kvůli havárii tam netekla voda už od nedělní noci. Větší problémy měli v uplynulých týdnech hned v několika obcích na Lovosicku. Podle společnosti Severočeské vodovody a kanalizace (SČVK) je příčina potíží nejen v panujícím suchu, ale i v tom, jak s vodou nakládají nezodpovědní uživatelé.

Podle sdělení na webu SČVK měla být v obcích dotčených nedělními a pondělními problémy se zásobováním cisterna s vodou. Ale v Horním Týnci prý nebyla. „Volala jsem na zákaznické centrum a sdělili mi, že náhradní zásobování je zajištěno v Dolním Týnci. Přece ale nebudu chodit až dolů do vedlejší vsi s kanystry,“ zlobila se Miluše Drbohlavová s tím, že autem je její muž v práci.

Lidé se nevykoupali

Závažnější problémy měli podle zjištění Deníku hned dvakrát, v červnu a naposledy na přelomu června a července, v několika vesnicích na Lovosicku. Byly mezi nimi Sedlec, Slatina, Černiv, Chotěšov, Siřejovice i Vrbičany. Voda tu dvakrát po několik dní tekla jen čůrkem nebo vůbec. V druhém případě prý SČVK aspoň v obcích přistavily cisternu.

Lidé v prvních patrech budov se údajně během krizových dní po práci nevykoupali, pokud mají sprchu výš než v přízemí. Problémy měli i v Domově důchodců Chotěšov. „V celé budově byl nízký tlak vody, minulé pondělí jsme dokonce museli vézt prádlo vyprat do jiného domova,“ vylíčila provozářka zařízení Irena Hyková.

Společnost SČVK přitom prý úřadům obcí předem nic neavizovala, jejich vedení tak neměla, co by rozzlobeným lidem řekla. „Nezastavil se u mě telefon, občané se ptali, co se děje,“ řekl starosta Sedlce František Kos. „Pokud se to bude opakovat, budeme reagovat,“ dodal první muž Vrbičan Jiří Šmíd.

Na stížnosti reagovala mluvčí SČVK Iveta Kardianová konstatováním, že na Litoměřicku v posledních dvou týdnech výrazně narostla spotřeba vody: „Lidé ji zvýšili, protože zalévají nejen zahrádky, ale kropí i chodníky a terasy. Dále napouštějí bazény z veřejného vodovodu.“ Zvýšená spotřeba je podle Kardianové znát zejména o víkendech. „Víkend 28. a 29. června byl z pohledu zásobování pitnou vodou kritický především na Lovosicku u obcí zásobených z vodojemů Čížkovice Sedlec,“ potvrdila mluvčí zjištění Deníku.

Zdrojem pitné vody pro danou oblast je úpravna vody Vlastislav, která vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu a z toho vyplývajícímu snížení vydatnosti nebyla schopna pokrýt nárůst spotřeby. SČVK ale prý jednaly. „Operativně jsme 1. a 2. července vybudovali čerpací stanici ve vodojemu Sulejovice, což nám umožňuje čerpat vodu opačným směrem a doplňovat tak vodojem Čížkovice. Tím je kritická situace vyřešena a problém se o tomto víkendu neopakoval, přestože spotřeba pitné vody byla opět nadprůměrná,“ upozornila Kardianová.

Podobné problémy má společnost na dalších, především malých zdrojích, kde klesá vydatnost a zvyšuje se spotřeba, především o víkendu. „To byl i případ Dolního a Horního Týnce, kde musíme vodojemy doplňovat cisternami,“ doplnila mluvčí. První hlášení, že v Horním a Dolním Týnci neteče voda, obdržela SČVK v neděli ve 21 hodin 7 minut. „Po příjezdu na místo pohotovost zjistila, že oba vodojemy jsou prázdné. Vodojemy jsme začali zavážet v pondělí v 7 hodin ráno,“ popsala mluvčí. V 9 hodin podle ní voda tekla většině odběratelů. U jednotlivců bylo ale nutno vodovod odvzdušnit a odkalit, což se prý podařilo během pondělního odpoledne.