Odpovídají tím na postup vlády, která zavedením kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné a schválením možnosti zpětného uplatnění daňové ztráty pro firmy zkrátí příjmy obcí o miliony korun. V rámci celé republiky je celková odhadovaná ztráta obcí a měst přes 20 miliard korun.

S vládními kroky nesouhlasí například starostka Trnovan Martina Čechová. Obec by podle jejího odhadu mohla dohromady přijít o více než milion korun. „Ohroženy jsou tím naše připravované investice a záměry, například oprava hlavní silnice, přechod pro chodce a autobusové zastávky a oprava prostor místní knihovny,“ upozornila Čechová.

Jako kompenzaci za ztrátu příjmů slíbil premiér Andrej Babiš obcím náhradu ve formě dotací. „Nepřijde mi to jako adekvátní. Ve vypsaných dotacích nemusí být naše skutečné potřeby vůbec zahrnuty. Budeme se muset přizpůsobit diktátu, přitom my sami víme, co je ve vesnicích nejvíc nutné,“ reagovala trnovanská starostka s tím, že některé obce splácejí půjčky a peníze potřebují na jejich úhradu a nikoli na investice.

Podle starosty Býčkovic Davida Matušky jsou státní dotace zatím jen nepotvrzeným slibem a obce neznají žádná kritéria, podle kterých se budou rozdělovat. „Neexistuje ani žádná záruka, že na ně opravdu dosáhneme, přitom už víme, že ztráty mít budeme,“ poznamenal Matuška.

Býčkovický rozpočet by měl po vládním zkrácení zeštíhlit o přibližně milion korun. „Naplánované investice v podobě nové aleje nebo výstavby chodníků jsme zatím nezastavili. Některé můžeme hradit z úspor, které však máme připravené na větší akce, například na kanalizaci,“ doplnil starosta Býčkovic.

V Libkovicích pod Řípem už k zastavení naplánované stavební akce došlo. Potvrdil to starosta František Feix. „Projekt za 20 milionů na rekonstrukci sokolovny jsem musel stopnout. Za současných podmínek budeme schopni opravit pouze střechu, aby do objektu nezatékalo,“ informoval Feix a srovnal, že i bez avizovaného krácení příjmů z daní má obec oproti loňskému květnu za ten letošní o 31 procent menší příjmy. Mezi další akce, které Libkovice mají nachystané, patří odvedení srážkových vod do rybníka a vybudování chodníku s bezbariérovým přístupem do obecního úřadu. I to je však s vidinou menšího příjmu ohroženo.

O bezmála osm milionů korun méně by z předpokládaných daňových výnosů mělo letos získat město Třebenice. „Investice jsme zatím nezastavili a vyčkáváme. Na některé projekty jsme dostali dotace a byla by škoda je stopnout,“ uvedla starostka Třebenic Eva Hajná. Ve městě nyní probíhá zateplení budovy školy a v plánu je stavba multifunkčního objektu za 50 milionů.

Návrh s dopadem na rozpočty samospráv poslanci schválili minulý týden a nyní putuje do Senátu. Sdružení místních samospráv chce se senátory jednat, aby návrh zákona poslancům vrátili s návrhem, který nahradí samosprávám jejich ztrátu.