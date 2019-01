Dobkovičky – Obyvatelé Dobkoviček v poslední době trápil únik vody pravděpodobně ze starého vodovodního řadu, který způsoboval podmáčení zahrad a vytopení sklepů.

Vytopený sklep, ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

„Že se něco děje, jsem si všimla, když se mi na zahradě propadl chodníček. Zahrada byla podmáčená a následně se mi objevila i voda ve sklepě," vysvětlila obyvatelka Dobkoviček Iva Wajshajtlová.

Celý problém se snažila řešit s obecním úřadem. „Je pravda, že nás obec před několika lety vyzývala, abychom se připojili k novému vodovodnímu řadu, který zavedla, ale bylo to moc narychlo," doplnil další postižený Kalina.

Přepojení k novému řadu se ale nevyhnuli, celý proces podstoupili letos v létě. „Potom, co jsme se všichni přepojili, starý řad byl vypnut a problémy zmizely. Nejvíc mě na tom mrzí přístup úřadu, čekala jsem od nich větší pomoc," uzavřela Wajshajtlová.



S nedostatkem ochoty ze strany obce ale nesouhlasí její starosta. „Postupovali jsme, jak nejvstřícněji jsme mohli. Již v roce 2012 jsme obyvatele vyzývali, aby se přepojili k novému vodovodnímu řadu. Po sesuvu půdy na rozestavěné dálnici D8 se změnily proudy podzemní vody, není tedy jasné, jestli voda byla skutečně ze starého řadu. I kdyby ovšem byla, majitelem přípojky je majitel pozemku, k němuž přípojka vede, oprava je tedy na něm.



POMOHOU VYSOUŠEČE?

Abychom zamezili přerušení dodávek vody, vyčkali jsme, až se všichni přepojí k novému řadu, a následně došlo k vypnutí toho starého," vysvětlil starosta obce Velemín Petr Křivánek.



Situace se sice nyní vyřešila, problém ale zůstává. „Sklepy máme pořád podmáčené, zahrady taky. Nestíhá to vysychat, takže když zaprší, půda vodu nepojme, ta nateče do sklepních prostor a tak pořád dokola. Podzim a zima jsou za dveřmi, tak z toho máme trochu obavy," shodli se postižení obyvatelé.

Obec ale přišla s řešením i této situace, když nabídla zprostředkování zapůjčení vysoušečů do sklepních prostor podmáčených domů. Vzniklé škody by potom měla uhradit pojišťovna.